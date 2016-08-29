Белград, 30 августа, 2016, 00:05 — ИА Регнум. В правительстве Сербии в рамках его реформирования в сентябре будет создано Министерство по европейской интеграции. Об этом сообщило сербское агентство «Blic» со ссылкой свои на источники.

Matija sa VMO Правительство Сербии

Ожидается, что новое ведомство возглавит Ядранка Йоксимович, которая до последнего времени отвечала за вопросы евроинтеграции в статусе министра без портфеля (не руководящего конкретным органом государственной власти, но имеющего полномочное право голоса на заседаниях правительства).

По информации агентства, новое ведомство будет окончательно сформировано до официальной презентации ежегодного доклада Еврокомиссии о прогрессе Сербии на пути в ЕС, которая ожидается в конце октября.

Кроме этого, по сведениям источников, в сербском правительстве будет создано две новые канцелярии. Одна из них — по вопросам экологии, которую, предположительно, возглавит социалист Горан Триван, ранее занимавший должность городского секретаря Белграда по экологии. Формирование данного органа также связывается с интеграцией в Европейский союз, поскольку глава 27 переговорного досье для Сербии предусматривает урегулирование вопросов экологии.

Ещё одна новая канцелярия, которую возглавит председатель Сербской народной партии Ненад Попович, по сведениям агентства, имеет неофициальное название «министерство по России». В задачи данного органа будет входить наращивание экономического сотрудничества со странами, имеющими беспошлинный режим с Сербией, среди которых Россия лидирует.

Ненад Попович, по информации СМИ, ведёт значительную часть своего бизнеса в России. Является владельцем и президентом группы компаний «АБС Электро», предприятия которой располагаются в Чебоксарах, Москве и Санкт-Петербурге. В 2005 году был объявлен «Лучшим предпринимателем года» в России, а в 2014 году министр энергетики Александр Новак присвоил Ненаду Поповичу звание Минэнерго России «Почётный энергетик».

В Скупщине Сербии Ненад Попович активно отстаивал решение о подписании договора по участию республики в проекте газопровода «Южный поток» и других проектах, способствующих интеграции российского капитала в сербскую экономику.