Минск, 29 августа, 2016, 23:21 — ИА Регнум. Белорусский народ поддерживает политику, проводимую Александром Лукашенко. Об этом 29 августа на пресс-конференции в Минске заявил посол Казахстана Ергали Булегенов.

Сергей Шиптенко ИА REGNUM Агитплакат парламентской выборной кампании в Белоруссии

«Я так понимаю, и мы с вами все это наблюдаем — парламентские выборы в Белоруссии идут в соответствии с законами Белоруссии, международными стандартами», — цитирует информагентство БелаПАН Булегенова, выступившего перед прессой по случаю Дня Конституции Республики Казахстан.

Посол провёл параллели между президентскими кампаниями 2015 года в Казахстане и Белоруссии, по итогам которых Нурсултан Назарбаев и его белорусский коллега продлили своё бессменное правление. Булегенов отметил: «На выборах оба наши лидера получили максимальную поддержку своего населения. Это еще раз говорит о том, что народ поддерживает политику глав наших государств и верит в ближайшее процветание своих государств».

Наблюдатели от СНГ давали объективную оценку президентским кампаниям в Казахстане и Белоруссии, считает Булегенов. «И с другой стороны, вот те наблюдатели, которые едут по линии ОБСЕ, БДИПЧ ОБСЕ, Совета Европы, даже диаметрально противоположные показания по наблюдениям дают. Знаете, иногда необъективно, уже по заранее подготовленным схемам бывают оценки», — добавил чиновник.

«Но очень хочется надеяться, что выборы эти будут прорывными и оценки приблизятся к реальности. Хотелось бы этого пожелать — чтобы выборы прошли хорошо. В целом это очередной этап развития парламентаризма, демократии в Белоруссии, также, как у нас это было», — полагает Булегенов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее миссии наблюдателей СНГ признавали итоги любых выборных кампаний в Белоруссии и Казахстане. Нурсултан Назарбаев бессменно занимает должность президента Казахстана с 1990 года, Александру Лукашенко — с 1994 года. Обе постсоветские республики являются членами Таможенного и Евразийского союзов, а также ЕЭП, ОДКБ и других интеграционных объединений.

Также напомним, посольство Казахстана в Белоруссии с февраля 2014 года пытается ответить на вопросы корреспондента ИА REGNUM, в чём основная личная заслуга советника Алибекова Аслана Аманжоловича. Судя по публикациям в белоруской прессе, посольство лояльно к журналистам, систематически и всесторонне информирует белорусскую общественность о процессах в Казахстане, о конкретных казахстанско-белорусских проектах в промышленной, гуманитарной и других сферах.