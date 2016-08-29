Рим, 29 августа, 2016, 23:13 — ИА Регнум. Марк Цукерберг находится с визитом в Италии. В понедельник, 29 августа, молодой миллиардер посетил Рим, где встретился с Папой римским Франциском и премьер-министром Италии Маттео Ренци.

The Crunchies Марк Цукерберг

На встрече со студентами римского университета Luiss Цукерберг рассказал, что пожертвовал 500 тысяч евро для Красного Креста на помощь жертвам землетрясения, произошедшего в центральной Италии в ночь на 24 августа. Основатель социальной сети Фэйсбук также объявил, что его платформа находится в полном распоряжении международного комитета.

«Когда я услышал о землетрясении, мне стало очень грустно, — сказал Цукербер. — Первая реакция была простой: что мы можем сделать, чтобы помочь. Мы задавались вопросом, что может сделать facebbok, самое главное наше изобретение — safety check, с помощью которого каждый раз, когда происходит какого-либо рода бедствие, вы можете сказать своим друзьям, что у вас все хорошо. Но мы хотели сделать больше и так начали работать с Красным Крестом. Мы пожертвовали 500 тысяч евро».

На встрече основателя популярной социальной сети и премьер-министра Италии в Палаццо Киджи речь также шла о землетрясении. Марк Цукерберг и Маттео Ренци обсудили возможности того, как сообщество одной из популярных социальных сетей в мире может помочь пострадавшему от землетрясения населению. На встрече также говорили о том, как новые технологии помогают создавать новые рабочие места в Италии.