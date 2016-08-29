Киев, 29 августа, 2016, 23:08 — ИА Регнум. «Нафтогаз Украины» в очередной раз уточнил сумму своих требований к «Газпрому», которая составила свыше $14,23 млрд, сообщает отчет российской компании по МСФО.

gazprom.ru «Газпром»

На данный момент сумма требований НАК «Нафтогаз Украины» к ПАО «Газпром» составляет свыше $14,23 млрд. Слушания по этому делу должны состояться в сентябре-октябре 2016 года, а вынесение решения арбитрами суда ожидается до конца марта 2017 года.

Спор «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» рассматривается в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом взаимных исков стали контракты 2009 года на поставку природного газа из России на Украину и транзит газа через территорию Украины.

Сумма исковых требований «Нафтогаза Украины» к «Газпрому» в Стокгольмском арбитраже уже составляет $26,6 млрд, «Газпрома» к «Нафтогазу» — $38,7 млрд. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявлял, что в конце августа его компания подаст в Стокгольмский арбитраж дополнения к своему иску к «Газпрому» по вопросу транзита газа, касающегося снижения российской стороной давления в газотранспортной системе Украины.

Основная часть финансовых претензий «Газпрома» складывается из штрафов за недобор газа по указанному в контракте правилу «бери или плати» (take or pay). Только в марте 2016 года эти требования увеличились на $2,549 млрд за недобор газа в третьем квартале 2015 года.

Последние официальные требования «Нафтогаза» к «Газпрому», выдвинутые в 2015 году, оценивались в $22,2 млрд, из которых $14 млрд приходилось на вопросы контракта на поставку газа.

Интересно, что глава украинской компании Андрей Коболев неоднократно заявлял, что общая сумма претензий «Нафтогаза» к «Газпрому» близка к цифре в $50 млрд.