София, 29 августа, 2016, 23:04 — ИА Регнум. Жители болгарского города Харманли, где располагается лагерь для беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки, намерены 4 сентября выйти на акцию протеста против расширения лагеря и с требованием об усилении мер безопасности, передаёт «Болгарское национальное радио».

Афганцы

В ночь на понедельник, 29 августа, в лагере произошли очередные беспорядки, к которым привёл конфликт между группами беженцев из Афганистана и Сирии. В массовой драке участвовали около 800 человек. После прибытия отрядов полиции беженцы начали забрасывать правоохранителей камнями, был повреждён также один из полицейских автомобилей, сообщили в региональном управлении МВД.

Несколькими днями ранее в лагере имел место другой конфликт между мигрантами, в результате которого двое молодых граждан Афганистана получили ножевые ранения.

На фоне непростой ситуации с безопасностью власти Болгарии приняли решение ещё более расширить лагерь за счёт 68 новых корпусов. Об этом узнали СМИ из данных по общественным заказам Агентства по делам беженцев Болгарии. Соглашение с Евросоюзом о финансировании данных работ заключено на срок до декабря текущего года. Предполагается, что после расширения лагерь сможет вместить до 3 тысяч мигрантов.

Как сообщается, за несколько недель количество беженцев в лагере в Харманли увеличилось в несколько раз — с 200 человек в июне до почти 1 тысячи человек на сегодняшний день, что вызывает обеспокоенность местных жителей. 4 сентября протестующие намерены потребовать усиления мер безопасности и введения более строгого режима в лагере для мигрантов.