Вашингтон, 29 августа, 2016, 22:26 — ИА Регнум. Администрация президента США допускает вероятность неформальной встречи Барака Обамы и Владимира Путина на полях саммита G20, сообщил журналистам внешнеполитический советник американского президента Бен Родс.

kremlin.ru Обама и Керри на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 28 − 29 сентября 2015 года

По его словам, такая встреча не планируется, но на саммите нетрудно найти возможность для неформального общения лидеров держав. Родс отметил, что такая встреча могла бы состояться для обсуждения ситуации в Сирии и на Украине.

Кроме того, советник Обамы заявил, что ожидает появления возможности такого разговора на полях G20, хотя такое мероприятие и не значится в планах обоих лидеров.

Напомним, саммит G20 должен пройти 4−5 сентября этого года в административном центре восточнокитайской провинции Чжэцзян, городе Ханчжоу.