Ташкент, 29 августа, 2016, 22:25 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Ислам Каримов умер — об этом сегодня 29 августа сообщило агентство «Фергана.ру».

kremlin.ru Ислам Каримов

Ссылаясь на анонимные источники, информационный ресурс утверждает, что смерть главы Узбекистана наступила сегодня, 29 августа, в районе 15:30 по ташкентскому времени (13:30 мск.).

Официально о смерти Каримова пока не сообщалось.

Ранее «Фергана.ру» первой сообщила, а дочь Ислама Каримова позже подтвердила, что Ислам Каримов попал в больницу 27 августа после инсульта.

По данным ИА REGNUM сегодня днем все органы правопорядка Узбекистана, в том числе спецслужбы и армия, переведены на усиленный режим несения службы.