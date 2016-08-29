Йошкар-Ола, 29 августа, 2016, 22:25 — ИА Регнум. Жители марийского Козьмодемьянска обратились в региональное отделение ОНФ с жалобами на качество квартир в доме, построенном год назад по программе переселения граждан из аварийного жилья. Общественники выехали на место и зафиксировали ряд нарушений, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе отделения ОНФ.

Геннадий Семаков. В новых условиях. 1957

Так, выяснилось, что на лестницах в подъездах отходит плитка, покрытие пола в квартирах имеет волнистую поверхность, в комнатах между плинтусами и полом имеются зазоры, а на потолках следы подтеков.

По информации администрации города, стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации составила 25,3 млн рублей. Дом построен по канадской технологии и введен в эксплуатацию в ноябре 2015 года — менее 12 месяцев назад.

По мнению сопредседателя регионального штаба ОНФ Германа Дементьева, подрядчик проявил халатность во время строительства дома, поэтому администрации Козьмодемьянска, как заказчику, следует как можно скорее обязать его к исправлению дефектов.

Кроме того, представители ОНФ планируют обратиться в министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Марий Эл с просьбой взять под контроль качество строящегося для переселенцев жилья, а также принять меры к устранению выявленных дефектов. В прокуратуру поступит обращение с просьбой проведения проверки на предмет нарушения законодательства при предоставлении некачественного жилья гражданам.

По информации пресс-службы правительства Марий Эл, республика по итогам 11 месяцев 2015 года заняла второе место среди регионов РФ по темпам переселения граждан из аварийного жилья.

Общий объем финансирования программы за период 2013—2017 годов составит 3,5 млрд рублей, в том числе 2,15 млрд рублей — средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ и 1,38 млрд рублей — средства консолидированного бюджета Марий Эл. В 2013—2015 годах расселено 280 многоквартирных домов или 65,4 тысяч кв. метров жилья, а в рамках программы 4 661 человеку предоставлено 1 724 квартиры. Показатель выполнения программы составляет за три года 65%.

В течение текущего и следующего годов в республике предстоит ликвидировать 38,7 тысяч кв метров жилья, расселить 162 многоквартирных дома, предоставить 1 008 квартир и переселить 2 505 человек. Общий объем финансирования составит 1,27 млрд рублей, из них 620 млн рублей средства Фонда ЖКХ и 650 млн — средства республиканского бюджета.