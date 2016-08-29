Москва, 29 августа, 2016, 22:02 — ИА Регнум. МВД России предлагает проект поправок в Налоговый и Бюджетный кодексы, повышающих госпошлины за регистрацию транспортных средств и выдачу водительского удостоверения, сообщает федеральный портал проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения и антикоррупционной экспертизы.

Сотрудник ГАИ проверяет документы у таксиста. 1974

Предложение аргументируется тем, что для оформления документов нового образца применяется электронный носитель информации, а затраты федерального бюджета на предоставление этих госуслуг выросли в среднем на 1000 рублей.

В связи с этим предлагается «увеличить пошлины соразмерно фактическим затратам федерального бюджета».

Напомним, сейчас госпошлина за оформление пластикового водительского удостоверения равна двум тысячам рублей, за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства необходимо заплатить 500 рублей. Проект МВД предлагает учредить сборы за выдачу водительского удостоверения (‎как нового, так и взамен утраченного) на бумажной основе — 500 рублей, пластикового — три тысячи рублей, за выдачу свидетельства нового поколения о регистрации транспортного средства — 1,5 тысячи рублей.

Также предложено перечислять в федеральный бюджет 65% от пошлины за регистрацию транспортных средств и 35% пошлины за оформление водительского удостоверения ‎нового поколения.

Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения и антикоррупционной экспертизы.