Мурманск, 29 августа, 2016, 21:36 — ИА Регнум. Самые крупные долги за тепловую энергию перед АО «Мурманэнергосбыт» накоплены в ЗАТО Североморск, в Мурманске и ЗАТО «Александровск». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в одном из крупнейших предприятий теплоэнергетической отрасли областного центра.

Михаил Скрипнюк. После дежурства. 1999

«Крупные суммы в ЗАТО Североморск, Мурманске, ЗАТО Александровск, Оленегорске, Ловозерском, Печенгском, Кандалакшском и Кольском районах прежде всего связаны с присутствием коммунальных организаций Министерства обороны РФ, — пояснили в организации. — Общий долг АО «ГУ ЖКХ», ООО «ГУЖФ» их «предшественника» — АО «РЭУ» перед АО «МЭС» — свыше 623 млн рублей».

Всего же, как отметили в АО «МЭС», в общую сумму долгов — порядка 6,2 млрд рублей входят долги федерального, районного и местного бюджетов, управляющих организаций и ТСЖ, населения и прочих потребителей. Однако «анатомия неплатежей» у каждого муниципального образования своя.

«Долги управляющих организаций — уже «наследие», характерное для большинства муниципальных образований, — объясняют в организации. — Суммы накоплены в прошлые годы до полного перехода АО «МЭС» на «прямые расчёты» с населением. В частности более 50 УК и ТСЖ ушли в процедуру банкротства, задолжав за тепловую энергию порядка 2 млрд рублей».

Один из постоянно растущих долгов приходится на жителей, которые рассчитываются с АО «МЭС» напрямую, подчеркнули в организации-поставщике тепла. Он превысил 3,1 млрд. рублей. В начале месяца региональное правительство распространило информацию о том, что задолженность со стороны АО «РЭУ», АО «ГУ ЖКХ», ГУ «ЖФ» не позволяет АО «Мурманэнергосбыт» закупать топливо и производить подготовку к следующему отопительному сезону.

По информации ИА REGNUM, в ходе инспектирования котельных, тепловых сетей Минобороны, чиновникам стало понятно, что в населённых пунктах Заозерск и Алакуртти работы по подготовке к предстоящему отопительному периоду ведутся с существенным отставанием от графика.