Вологда, 29 августа, 2016, 21:32 — ИА Регнум. Министерство строительства и ЖКХ РФ приняло решение выделить региону средства для покрытия дефицита по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Об этом сегодня заявил губернатор региона Олег Кувшинников на оперативном совещании, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Лактионов. Переезд на новую квартиру. 1952

Сейчас дефицит средств в области составляет 432 млн рублей. Однако из-за соглашения с Минфином Вологодчина не может привлекать кредиты, поэтому финансовая помощь от Фонда содействия реформированию ЖКХ придется очень кстати. 400 млн, которые получит область, направят на покупку 17 тыс. квадратных метров жилья. Это позволит полностью выполнить в регионе программу по переселению в 2016 году. Причем теперь вместо строительства нового жилья переселенцам будут покупать уже готовые квартиры.

«Мы приняли решение по изменению способа реализации программы расселения из ветхого и аварийного жилого фонда. В связи с тем, что в некоторых муниципальных образованиях крайне неудовлетворительно работают подрядные организации по строительству жилья под расселение из ветхого и аварийного жилого фонда, срываются сроки контрактов. Нас абсолютно не устраивает качество проводимых работ. В итоге программа будет реализовываться путем не строительства нового жилья, а выкупа готового — с рынка», — заявил глава региона Олег Кувшинников.

До конца 2017 года в области планируется снос или реконструкция 1139 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с износом. Их общая площадь — 167,5 тыс. квадратных метров. В рамках программы в регионе получат жилье 10,3 тыс. человек. Сейчас она выполнена на 50%. Общее финансирование с 2013 по 2017 годы составляет 5,63 млрд рублей.