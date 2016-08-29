Киев, 29 августа, 2016, 21:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает Верховную раду Украины принять необходимые законы для продолжения интенсивной приватизации государственных предприятий. Об этом он заявил во время заседания Национального совета реформ под председательством президента Украины Петра Порошенко в понедельник, 29 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Денег нет

«Верю в то, что парламент может консолидироваться, принять необходимые законы для того, чтобы мы могли продолжить этот процесс [приватизации] абсолютно, подчеркиваю, публично», — заявил Гройсман.

По его словам, количество государственных предприятий в Украине в десятки раз завышено и является источником коррупции и неэффективного использования государственных средств.

«3,5 тыс. госпредприятий на Украине. Цифра в десятки раз завышена, по сравнению с любой страной, по размеру такой, как Украина… Это не только источник неэффективного использования государственного ресурса, а это огромный источник коррупции, и эти предприятия используют для собственного обогащения. Считаю, что в этом вопросе нам нужно поставить точку», — отметил премьер-министр.

«Зубами цепляются за эти предприятия, только за единственное — чтобы удерживать эти потоки. Надо продавать — для того чтобы пришли инвестиции, модернизация предприятий, новые рабочие места, новая конкурентная продукция», — подчеркнул Владимир Гройсман.

В свою очередь, президент Порошенко также рассчитывает, что Верховная Рада на очередной пленарной сессии расширит список государственных предприятий, подлежащих приватизации.

«Я жду решения Верховной рады о расширении перечня приватизации и в аграрной сфере, и в транспортной сфере, и в энергетической сфере», — заявил Порошенко. По его словам, власти страны должны создать все условия для прихода в страну иностранных инвесторов. По его информации, украинскими предприятиями интересуются инвесторы из Европы и Юго-Восточной Азии.