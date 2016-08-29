Москва, 29 августа, 2016, 21:26 — ИА Регнум. Решение CAS о недопуске российских спортсменов на Параолимпийские игры в Рио 2016 года распространится и на Параолимпийские игры 2018 года, сообщается в письме Параолимпийского комитета России в ФБГУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» (ЦСП).

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Так как решение МПК, продублированное CAS, о недопуске российских спортсменов-инвалидов на Параолимпийские игры 2016 года в Рио будет распространено и на Параолимпийские зимние игры 2018 года в Южной Корее, ПКР считает необходимым быстрее отреагировать на обвинения в адрес Центра подготовки сборных команд России для внесения полной ясности в причину приостановки членства Параолимпийского комитета России в МПК и создания возможности участия российских спортсменов в предстоящих Параолимпийских играх, указано в письме.

Снова отмечено, что в Уведомлении МПК о приостановлении членства российского параолимпийского комитета в МПК были указаны фамилии сотрудников Минспорта России, Центра подготовки сборных команд России и ФГУП «Антидопинговый центр», якобы причастных к исчезновению и подмене допинг-проб спортсменов в России.

Отметим, что вице-президент Параолимпийского комитета Рима Баталова заявила, что Международный параолимпийский комитет не указал никаких критериев, необходимых для восстановления членства ПКР в международной организации.

Напомним, что Международный параолимпийский комитет (МПК) принял решение о дисквалификации Параолимпийского комитета России (ПКР) и отстранении российских спортсменов-инвалидов от участия в Параолимпиаде по итогам рассмотрения доклада так называемой «независимой комиссии» WADA. Спортивный арбитражный суд (CAS) 23 августа отклонил апелляцию ПКР на это решение. МПК займется перераспределением 267 лицензий российских параолимпийцев между спортсменами других стран.