Вильнюс, 29 августа, 2016, 21:06 — ИА Регнум. Власти Литвы считают, что гибель человека во время работ на строительной площадке Белорусской АЭС свидетельствует о недостаточном обеспечении безопасности строительства электростанции. С заявлением об этом выступил 29 августа министр энергетики Литвы Рокас Масюлис.

РУП «Белорусская АЭС» Строительство Белорусской АЭС

«Постоянно повторяющиеся инциденты, а сейчас уже и гибель человека на стройплощадке АЭС в Островце вызывают всё большее беспокойство», — заявил литовский министр агентству BNS.

По его словам, «очевидно, что качество строительных работ на ядерном объекте не обеспечивается». «Сомнения могут развеять только международная группа экспертов, чего Литва требует уже давно», — заявил Масюлис.

На минувшей неделе отдел информации и общественных связей Белорусской АЭС сообщил, что 26 августа при выполнении строительных работ на площадке сооружения АЭС «в российской субподрядной организации произошёл несчастный случай, в результате которого погиб человек». В пресс-службе уточнили, что по данному факту «проводится расследование в установленном законодательством порядке».

Как передавала ИА REGNUM, ранее Рокас Масюлис объявил, что Литва рассматривает возможность подачи иска в один из международных судов против Белоруссии в связи со строительством АЭС.

«Белоруссия строит с наименьшими затратами, Лукашенко сказал, что это будет самая дешевая АЭС в мире. Они не сооружают саркофаг, мы предполагаем, что на ней будут российские системы защиты, не западные, что будет значительно дешевле. Это означает, что имеет место нечестная экономия затрат за счет безопасности. Мы начинаем внимательно разбираться с этим вопросом — я уже попросил юристов дать оценку, нет ли здесь основания для дела против Белоруссии — чисто коммерческого дела, дела о демпинге, о том, что строительство атомной станции ведется в условиях нечестной и большой экономии затрат», — заявил он 26 августа в эфире национального радио.

Отметим, что тема Белорусской АЭС служит постоянным источником апокалиптической риторики в Литве. В Вильнюсе регулярно проходят «парады зомби», как символ будущих жителей столицы Литвы, политики требуют создания плана эвакуации населения, а БелАЭС по умолчанию называется «небезопасной» и «экспериментальной».