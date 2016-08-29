Санкт-Петербург, 29 августа, 2016, 21:18 — ИА Регнум. Истец по делу о памятной доске финскому маршалу Карлу Маннергейму в Санкт-Петербурге решил выполнить свой гражданский долг. Так мотивацию заявителя корреспонденту ИА REGNUM объяснил сегодня адвокат Илья Ремесло.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Пикет у доски Маннергейму (июнь 2016 г.)

Напомним, гражданин Кузнецов П.А. подал иск к правительству Петербурга в связи с появлением мемориальной доски на здании на Захарьевской улице. Илья Ремесло, представляющий интересы истца в суде, пока отказывается раскрывать личность заявителя, пояснив лишь, что это его «хороший знакомый», с которым они вместе учились на юридическом факультете СПбГУ.

«Это абсолютно непубличная фигура. Что же до его мотивации, то, полагаю, что таким образом он просто решил исполнить свой гражданский долг, такова его гражданская позиция», — сказал Ремесло.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в аппарате Городского суда, Кузнецов пытается добиться того, чтобы мемориальную доску Карлу Маннергейму убрали со стены здания.

«Он требует признать незаконными действия правительства по установке доски и демонтировать ее», — сказала пресс-секретарь Горсуда Дарья Лебедева.

Она напомнила, что, поскольку заведено административное дело, истец не имеет права требовать каких-либо наказаний для провинившихся чиновников, даже если будет установлено, что правительство города действительно нарушило закон.

Судебное заседание по существу вопроса назначено на 14 сентября. По словам адвоката, на предварительном слушании 25 августа присутствовал представитель Смольного. Кроме того, в качестве заинтересованного лица привлечен комитет по культуре.

Ранее глава этого комитета Константин Сухенко заявлял, что его ведомство не имеет и не может иметь никакого отношения к установке доски, так как для этих целей специально выбрали здание, которое не принадлежит Петербургу.

«Комитет привлекли по инициативе суда. Возможно, чтобы затем не было никаких оснований признать судебное решение незаконным», — заметил на это Илья Ремесло.

Он позитивно оценивает судебные перспективы иска. «Мне известна фабула дела, и все обстоятельства на нашей стороне. Так что я бы дал очень оптимистичные прогнозы, думаю, ответчики тоже понимают, что они не правы», — заключил адвокат.

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Иск был подан 28 июня, через 12 дней после того, как доска Маннергейму была установлена на здании военной академии в присутствии Сергея Иванова, на тот момент главы администрации президента, и министра культуры Владимира Мединского. По общепринятой версии, инициатором появления доски финскому маршалу стало «Российское военно-историческое общество», которое возглавляет Мединский.