Вашингтон, 29 августа, 2016, 20:52 — ИА Регнум. В США комиссия по условно-досрочному освобождению в девятый раз отказала в освобождении Марку Дэвиду Чепмену, осуждённому пожизненно за убийство всемирно известного музыканта Джона Леннона. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает телеканал RT.

GabeMc Джон Леннон

61-летний Чепман отбывает пожизненное заключение за убийство Джона Леннона. Он уже девять раз подавал прошение о досрочном освобождении, и каждый раз получает отказ. Следующее прошение он может подать только через два года.

Чепмен выстрелил Леннону в спину в тот момент, когда всемирно известный музыкант вместе со своей супругой Йоко Оно возвращался из студии звукозаписи домой. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть Леннона от потери крови. Было это 8 декабря 1980 года.

Прибывшая на место полиция обнаружила Чепмана сидящим на месте преступления и читающим книгу «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера. Известно, что Чепмен до убийства Леннона лечился от депрессии, и его несколько раз спасали от попыток суицида.

Суд приговорил Чепмена к пожизненному заключению с возможностью подачи прошения об условно-досрочном освобождении через 20 лет.