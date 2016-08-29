Донецк, 29 августа, 2016, 20:44 — ИА Регнум. В Донбассе боевые действия не стихают практически по всей линии фронта, в частности подразделения ДНР, ЛНР и ВСУ продолжают применять артиллерию, бронетехнику и минометы. Данную информацию 29 августа подтверждают военные ведомства ДНР, ЛНР и пресс-центр штаба «АТО», передает корреспондент ИА REGNUM.

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В частности, замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что за прошедшие сутки украинские силовики 520 раз нарушили режим прекращения огня.

«Противник продолжает использовать артиллерию, обстреливая территорию республики. Всего украинскими силовиками было выпущено 80 артиллерийских снарядов калибра 122 мм, 390 мин калибра 82 мм и 120 мм, а также произведено 10 танковых выстрелов. Кроме того, обстрел велся из БМП, гранатометов и стрелкового оружия», — сказал Басурин.

По его словам, украинские войска совершили обстрел позиций армии ДНР в населенных пунктах: Горловка, Озеряновка, Ясиноватая, Спартак, Минеральное, Веселое, Старомихайловка, Еленовка, Александровка, Докучаевск, Коминтерново, Ленинское, Саханка и Донецк (Петровский район).

«Повреждения получили 33 домостроения. Среди мирных жителей ранения получили четыре человека: в Горловке — Пуцева Ольга Валерьевна 1979 года рождения, в Ясиноватой — Точилина Ольга Ивановна 1964 года рождения, в Минеральном — Поплавская Лидия Степановна 1940 года рождения, в Александровке — Майстренко Анатолий Николаевич 1940 года рождения. Кроме того, от снайперского огня украинских силовиков погибла жительница Петровского района Донецка — Гребенюк Наталья Ивановна 1955 года рождения. Потери среди военнослужащих в результате минометного обстрела украинскими силовиками составили двое раненых», — рассказал Басурин.

Он сообщил, что разведка ДНР продолжает фиксировать перемещение техники ВСУ вблизи линии соприкосновения, в частности 17 танков, двух САУ «Гвоздика».

«В районе населенного пункта Кураховка, 13 км от линии соприкосновения, выявлено местонахождение двух 122-мм самоходных гаубиц «Гвоздика», а в районе населенного пункта Мирное, 5 км от линии соприкосновения, отмечено перемещение 17 танков, в том числе 10 ранее принимавших участие в параде в Киеве. В Старомихайловке, 2 км от линии соприкосновения, выявлено местонахождение четырех 120-мм минометов, а в районе населенного пункта Сладкое, 11 км от линии соприкосновения, установлено местонахождение склада артиллерийских боеприпасов 10 отдельной горно-штурмовой бригады, что является очередным подтверждением размещения командованием ВСУ опасных объектов в непосредственной близости от мест проживания мирных граждан. Все данные о нарушениях Минских договоренностей были переданы представителям ОБСЕ и СЦКК», — отметил Басурин.

Кроме того, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что на Луганщине солдаты ВСУ незаконно задержали и направили на работы по возведению инженерных укреплений мирных жителей, сторонников ДНР и ЛНР.

«Так, по обвинению в пособничестве республикам военнослужащие 1 механизированного батальона 54-ой бригады ВСУ в течение августа незаконно задержали и лишили свободы около 20 человек — жителей населенных пунктов Светлодарск, Луганское и Мироновский», — сказал Марочко.

Он уточнил, что военные «по преступному сговору с офицерами управления бригады направили задержанных на инженерные работы по возведению укрепрайонов в районе населенного пункта Светлодарск». Марочко добавил, что сторонники республик помогли украинским солдатам сэкономить более 300 тыс. грн, «предназначенные на оплату инженерных работ и аренду гражданской инженерной техники сторонним организациям».

«Подобные факты незаконного лишения свободы и удержания в неволе гражданских, ни в чем не повинных лиц, а по своей сути рабства, не должны оставаться без внимания мировой общественности и правозащитных организаций», — считает силовик ЛНР.

По его словам, сотрудники СБУ при поддержке бойцов подразделения специального назначения разыскивают бойцов Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» (запрещен в России), которые уничтожили автобус и подожгли супермаркет «Брусничка» в Светлодарске.

«Продолжается обострение конфликта между местными жителями и бойцами Национальной гвардии. Преступники с нашивками националистических батальонов продолжают творить беспредел и бесчинствовать на приграничной территории. Так, после уничтожения автобуса и поджога супермаркета «Брусничка» представителями добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» (запрещен в России) в населенный пункт Светлодарск прибыло подразделение специального назначения, усиленное бронетехникой и кинологической службой для ликвидации боевиков-националистов в случае дальнейшего обострения конфликта. Сотрудниками СБУ проводятся разыскные мероприятия, в ходе которых представители структур осуществляют подомовой обход с проверкой документов для выявления непосредственных участников поджога, подавшихся в бега», — проинформировал спикер.

В свою очередь, 29 августа спикер Администрации президента по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко заявил, что за минувшие сутки в Донбассе в результате боев погиб один солдат ВСУ, еще девять военнослужащих были ранены. Он сообщил, что в промзоне г. Авдеевка (Донецкое направление) продолжаются активные, практически круглосуточные боевые действия.