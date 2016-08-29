Петергоф, Санкт-Петербург, 29 августа, 2016, 20:29 — ИА Регнум. Галина Никитина, директор Петергофской гимназии имени императора Александра II, уволена за подделку оценок учеников в классных журналах, сообщает «Лайф».

Школьные принадлежности

Ранее победитель всероссийского конкурса «Учитель года-2007» Дмитрий Гущин, работавший преподавателем информатики в Петергофской гимназии, был уволен Галиной Никитиной из руководимого ею учебного заведения. О причинах увольнения Гущин рассказал на своей странице в Facebook, указав, что он отказался подделывать оценки учеников по указанию Никитиной. Сама Галина Никитина тогда отрицала факт подделки, объяснив изменение оценок в журналах пересдачей учениками дополнительных зачетов.

Информация, опубликованная Гущиным, вызвала срочную проверку документов гимназии, подтвердившую факты подделки оценок. Администрация района, которая является учредителем гимназии, приняла решение уволить директора, комитет по образованию это увольнение одобрил.