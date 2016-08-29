Владикавказ, 29 августа, 2016, 20:21 — ИА Регнум. Руководитель РСО-Алания Вячеслав Битаров поручил исполняющему обязанности министра здравоохранения республики Михаилу Ратманову лично заняться поиском молодых и достойных специалистов, грамотных управленцев для дальнейшей работы на руководящих должностях в лечебных учреждениях, сообщает 29 августа корреспондент ИА REGNUM .

Михаил Нестеров. Портрет хирурга С.С.Юдина. 1935

Реформа, в сфере здравоохранения Северной Осетии, начатая с увольнения временно исполняющего обязанности министра Таймураза Ревазова и назначения на вакантную должность врача из Иваново Михаила Ратманова, напрямую коснулась уже руководителей больниц. После небольшого скандала отправлен в отставку вопреки воле определенной части коллектива главный врач Республиканской клинической больницы скорой помощи Казбек Зураев. Медику припомнили долги, которые за 2,5 месяца его пребывания в должности якобы с 81 млн 644 тыс. рублей увеличились до 85 млн 655 тыс. рублей. Кроме того, в руководимой им больнице был задержан хирург-вымогатель, который за операцию пожилого человека попросил заплатить ему 20 тыс. рублей.

При этом, в апреле 2016 года для учреждения был увеличен коэффициент финансирования с 1,02 до 1,3 — всего на 27,5%. К тому же, в июле из республиканского бюджета больнице было выделено 10 млн рублей на выравнивание ситуации. Однако, как считают в Минздраве региона, ситуация не изменилась в лучшую сторону. Пациенты жаловались на нехватку лекарств, грубость медперсонала. Исправить положение поручено опытному врачу Асланбеку Моргоеву, которого до нового назначения прежнее руководство Минздрава РСО-Алания дважды снимало с должности главного врача Республиканской клинической больницы — главного медучреждения региона в городе Владикавказе.

Вячеслав Битаров сам контролирует кадровые перестановки в медицине. «Те, кто пользуются интернетом, знают, что началась суматоха в республике: Почему Битаров привозит кадры? А кого мне поставить министром, который не будет в родственных отношениях и не будет решать вопросы по родственным связям, по ущельским интересам, а так, как это надо нашему народу. Я не политические лозунги сейчас говорю. Такая задача была поставлена перед новым министром Михаилом Ратмановым», — сказал временно исполняющий обязанности главы республики на встрече с жителями Ардонского района.

В Северной Осетии не исключают, что уже в самые ближайшие дни реформа затронет и руководителей других медучреждений, в том числе и районных больниц. В результате многие из них будут освобождены от занимаемых должностей. Вячеслав Битаров поручил Ратманову уделить особое внимание поиску руководителей учреждений здравоохранения. Он также выразил надежду, что новый главный врач Клинической больницы скорой помощи Асланбек Моргоев оправдает надежды жителей республики в оказании своевременной и качественной медпомощи, обеспечении необходимыми медикаментами и грамотным руководством.

Напомним, что нехватка лекарств, вымогательство со стороны медперсонала и врачебные ошибки вынудили власти республики начать чистку в системе здравоохранения. Вячеслав Битаров назвал существующее положение дел в медицине недопустимым и заявил о необходимости полного воссоздания системы здравоохранения. Реанимировать же ее поручил врачу из Иваново, 40-летнему кандидату медицинских наук Михаилу Ратманову.