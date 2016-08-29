Москва, 29 августа, 2016, 20:09 — ИА Регнум. МИД России требует от официального Киева предоставить консульский доступ ко всем российским гражданам, задержанным или находящимся под стражей на территории Украины, сообщают «Известия».

obozrevatel.ua СБУ

Более чем сотне российских граждан на Украине предъявлены политические обвинения, еще несколько сот находятся под следствием, заявил уполномоченный внешнеполитического ведомства России по правам человека, демократии и верховенства права Константин Долгов. Большинство из них арестованы или задержаны без необходимого в таких случаях уведомления российских властей

Стоит отметить, что, по данным правозащитных организаций Amnesty International и Human Rights Watch, в секретной тюрьме Службы безопасности Украины (СБУ) только в Харькове до сих пор остаются пятеро заключенных, среди них два гражданина Российской Федерации.

Напомним, неофициально находившиеся в заключении 13 граждан России были освобождены из секретной тюрьмы СБУ после публикации правозащитными организациями доклада «Вас не существует» о тайных тюрьмах на Украине. По их словам, шесть человек были освобождены 25 июля, а семеро — 2 августа. Интересно, что начальник аппарата главы СБУ Александр Ткачук тогда же опроверг заявления правозащитных организаций о существовании «тайной тюрьмы» в Харькове и освобождении из нее 13 человек.