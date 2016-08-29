Киев, 29 августа, 2016, 20:05 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 29 августа, принял верительные грамоты у нового посла США в Киеве Мари Йованович, а также послов Румынии Кристиана-Леона Цуркану, Федеративной республики Бразилии Освалдо Жуниора и Египта Хоссама Эльдин Али.

rushincrash.com Мари Йованович

Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Порошенко.

Согласно источнику, президент поздравил Мари Йованович с началом деятельности на посту посла США на Украине, отметив, что «рассчитывает на ее предыдущий опыт работы в Киеве в 2001—2005 годах».

Напомним, что Йованович в эти годы работала заместителем американского посла и была временным поверенным на Украине. В 2002 году она подняла вопрос о нарушении Киевом санкций против Ирака в связи с якобы продажей Саддаму Хусейну партии радиолокационных систем «Кольчуга», что в итоге привело к значительному ухудшению отношений Киева и Вашингтона.

Также Порошенко выразил благодарность американской стороне за политическую, финансовую и военно-техническую поддержку в борьбе Украины против «российской агрессии».

«Рассчитываем на продолжение эффективного сотрудничества», — отметил президент.

В свою очередь, согласно информации пресс-службы Порошенко, Мари Йованович сообщила, что планирует сосредоточить свою работу на том, чтобы эта поддержка сохранялась и усиливалась в будущем.

«За последние два года Украина сделала значительный прогресс. И сейчас есть большие возможности для продолжения начатых изменений. США является надежным другом и поддерживает Украину и реформы, которые проводятся», — отметила она.

Отдельное внимание, как подчеркивает пресс-служба, было уделено «опасному развитию ситуации на Донбассе и карательным действиям России в оккупированном Крыму».