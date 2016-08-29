Махачкала, 29 августа, 2016, 20:03 — ИА Регнум. В 2016 году в хадж из Дагестана поедут 6400 человек. Это на 200 паломников меньше, чем в прошлом году, сообщили ИА REGNUM 29 августа в Комитете по делам религии Республики Дагестан.

Al Jazeera English Хадж

В текущем году квота республики освоена полностью. По данным Комитета, по сравнению с прошлым годом стоимость поездки снижена и варьируется в пределах 110−120 тысяч рублей. Для сравнения, в прошлом году минимальная стоимость путевки составляла 200 тысяч рублей. В 2015 году 3500 путевок из 6200 мест никто не выкупил из-за высоких цен на билеты, которые были обусловлены резким подорожанием доллара.

В настоящий момент уже начались вылеты в Саудовскую Аравию, которые продолжатся до 2 сентября. Единственным аккредиторованным туроператором для организации хаджа в Дагестане является компания «Марва Тур».

По данным регионального управления Роспотребнадзора, каждый паломник перед выездом в хадж получает вакцину против менингококковой инфекции. Сертификат о вакцинации является обязательным документом при въезде в Саудовскую Аравию.