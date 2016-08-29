Киев, 29 августа, 2016, 19:56 — ИА Регнум. В г. Южный Одесской области прибыл для разгрузки балкер Coronis с грузом 71,7 тыс. тонн энергетического угля, добытого в Южно-Африканской Республике. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба энергогенерирующей компании Украины «Центрэнерго», передает корреспондент ИА REGNUM.

Уголь

Отмечается, что топливо будет отправлено на склады Трипольской ТЭС в Киевской области Украины. Поставщиком угля выступил швейцарский трейдер Alchar Service SA.

В свою очередь, 29 августа министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в интервью «РБК-Украина» заявил, что на украинских складах уже находится более 1 млн тонн угля, из них антрацитовой группы — около 420 тысяч тонн.

«Антрацит, как вы знаете, добывается в шахтах, расположенных на неподконтрольных Украине территориях и в других государствах. Сказать о том, насколько это большие запасы на сегодня — нельзя. Во-первых, потому что Украина уже, если можно так выразиться, «прошла» отопительный сезон, только не зимой, а в июне-августе. Если в декабре 2015 года нагрузка составляла 6,7 тысяч мегаватт, а в январе 2016-го — 7,1 тысяч мегаватт, то сейчас, летом, у нас было 8,3 тысячи мегаватт. Это на 20% больше, чем в осенне-зимний период. Во-вторых, впервые летом работало не 11 энергоблоков атомных электростанций, а девять. Но мы этот период преодолели, сжигая по 95−100 тысяч тонн угля в день», — сказал Насалик.

По его словам, накопление газового угля происходит по ранее утвержденному графику, в то же время по антрациту есть отставание на 220 тысяч тонн.

При этом Насалик отметил, что в случае необходимости Украина может возобновить закупки угля в России.

«Сейчас вопрос поставок угля из России не стоит. Но, если нам будет нужно, тут уже, конечно, вопрос в экономической целесообразности. Если Россия будет поставлять уголь дешевле остальных импортеров, то, может быть, мы будем проводить эти закупки. Но здесь возникает еще и патриотическая составляющая, которая включается в экономический процесс», — проинформировал профильный министр.

Напомним, в начале августа директор «Центрэнерго» Олег Коземко рассказал, что закупки угля в ЮАР происходят по устному поручению вице-премьера Украины Владимира Кистиона. Компания намерена завезти около 300 тыс. тонн угля через порты.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно официальной статистике, в первом полугодии 2016 года Украина импортировала из России угля на 446 млн долларов при общей сумме зарубежных закупок в 678 млн долларов.