Москва, 29 августа, 2016, 19:35 — ИА Регнум. Турция предоставила России гарантии необходимых мер безопасности в аэропортах, сообщил глава Минтранса РФ Максим Соколов в эфире телеканала «Россия 1».

George Redgrave Аэропорт Стамбула

По его словам, от турецких коллег получены гарантии по комплексу мер безопасности в турецких аэропортах, в которые будут летать российские чартерные компании. Среди этих мер усиленный досмотр не менее 20% пассажиров, личный досмотр с металлоискателями, и досмотр вещей. Кроме того, решен вопрос досмотра за перемещением на взлетно-посадочной площадке и на перроне и контроль за подвозом к российским самолетам багажа, топлива, бортпитания, почты и прочего.

Напомним, чартерные рейсы российских авиакомпаний в Турцию были запрещены с 1 декабря 2015 года после того, как турецкие ВВС в небе над Сирией сбили российский бомбардировщик Су-24, выполнявший задачи уничтожения незаконных вооруженных формирований на территории Сирии.

После принесения 28 июня официальных извинений турецкой стороной за этот инцидент, президент России Владимир Путин заявил о скором снятии запрета на чартерные авиарейсы.