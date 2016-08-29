Уфа, 29 августа, 2016, 19:29 — ИА Регнум.

Мусорная свалка

Необычно жаркая погода, стоящая в Башкирии в августе, усилила проблемы экологии в республике. Как сообщил ИА REGNUM председатель Союза экологов РБ Александр Веселов, наиболее сильно эта аномалия отразилась на водных ресурсах и атмосферном воздухе, а также напомнила о проблемах захоронения и переработки ТБО.

В конце августа в республике был установлен восьмой за месяц температурный рекорд. По сообщениям СМИ, в селе Сихонкино Кармаскалинского района люди задыхаются от едкого дыма, который идёт от горящей свалки мусора. По словам местных жителей, они безрезультатно пытаются добиться закрытия полигона ТБО, находящегося в непосредственной близости от населенного пункта.

Свалки тлеют, растут, множатся

Как рассказывают СМИ региона, из-за повышенной температуры свалки в республике начали гореть еще в конце мая 2016 года, в июне и июле пожары продолжались, а в августе участились. Иногда свалки горят по нескольку дней, в июне в Белорецком районе тлевшая почти неделю свалка стала причиной лесного пожара.

«В жару из мусора, усиливается выделение из бытовых отходов свалочного газа, в котором содержится метан, он отравляет воздух и поддерживает горение, — пояснил эколог Александр Веселов. — Чаще всего горят несанкционированные свалки, реальное число которых гораздо выше официального».

По данным министерства природопользования и экологии республики, в Башкирии насчитывается 2,5 тысячи несанкционированных свалок. «Если учесть, что в Башкирии 54 муниципальных районов, а исследования Русского географического общества показали, что только в 4-х районах республики обнаружено около 900 свалок, мы можем сделать вывод, что официальные данные сильно занижены», — считает эколог.

Как отмечают жители республики, свалки в Башкирии возникают в самых неподходящих местах — в курортной зоне у детского санатория (поселок Алкино), на берегу водоемов (город Благовещенск, Нуримановский, Бакалинский и другие районы), у православного кладбища (Куюргазинский район) и даже на проезжей части (Иглинский район).

Министерство природопользования и экологии Башкирии намерено отобрать разработчика территориальной схемы обращения с твердыми бытовыми отходами. Как следует из объявления ведомства на портале госзакупок, с разработчиком планируется заключить контракт стоимостью 5,8 млн рублей со сроком действия до 1 ноября 2016 года. По условиям договора, разработчик должен предложить министерству схему сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения отходов в регионе, логистику движения отходов от источников образования до переработки, предусмотреть варианты снижения объема ТБО и предотвращения образования несанкционированных свалок. С концепцией системы обращения ТБО в министерстве уже определились, предусмотрев выход на рынок республики единого оператора.

В Башкирии запланировано строительство восьми межмуниципальных комплексов переработки и утилизации ТБО. Затраты инвестора до 2020 года оценивались до 4,5 млрд рублей. Инвесторов намереваются привлечь передачей им права на продажу вторсырья и альтернативного твердого топлива RDF, производимого путем измельчения и обезвоживания ТБО. Концепция проекта предусматривает, что оборот рынка ТБО в регионе к 2020 году вырастет в несколько раз, с 1,15 млрд рублей в 2014 году до 8 млрд рублей в 2020-м.

Правительством Башкирии утверждена экологическая программа на 2014−2020 годы. Согласно документу, сейчас на территории региона скопилось более 1 млрд тонн твердого промышленного мусора. На сегодняшний день в республике существует 300 организаций, номинально занимающихся утилизацией, однако переработку части мусора осуществляют только 10% из них. По некоторым данным, в республике перерабатывается только 3% вывезенного мусора.

В августе 2016 года инвесторы так и не были определены.

Поможет ли рост тарифов поиску инвесторов?

«При существующих тарифах на переработку мусора найти добросовестного инвестора крайне проблематично, — считает Веселов. — Но обязать товаропроизводителей платить за свою продукцию экологический сбор можно, он должен быть заложена в цене товара. Такой закон у нас есть — с 1 января 2016-го все отходы должны передать регионам, но в нем много недоработок».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тарифы на сбор и вывоз твердых бытовых (коммунальных) отходов Башкирии начали меняться с июля 2016 года, рост составил более 30 рублей за кубический метр. С 2017 года тариф возрастет на 51 рубль, в 2018 году стоимость увеличится на 61,71 рубля, в 2019 — на 78,13 рублля и в 2010 — на 80,8 рубля за кубометр.

Долгое время услуга «за сбор и вывоз ТБО» или «за сбор и вывоз мусора» для жителей многоквартирных домов в большинстве случаев входила в состав другого платежа — «содержание и ремонт жилого помещения». С июля 2016 года из списка коммунальных услуг она должна была переноситься в жилищные и быть обозначена отдельной строкой. Предполагается, что с января 2017 года будет изменен порядок расчета платы за избавление от мусора — платить будут, исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов на одного человека, «мусорить» будут уже не квадратные метры жилплощади, а зарегистрированные на ней жильцы.

«Тарифы на вывоз мусора растут медленнее, чем тарифы на воду, газ, отопление, канализацию, электричество, хотя с каждым годом мусора выбрасывается все больше и больше, — отметил эколог. — В разных населенных пунктах Башкирии тарифы по отходам варьируются в пределах от 25 рублей до 200 рублей для физлиц ежемесячно». Однако большинство жителей Башкирии не знают, сколько они платят за вывоз ТБО (ТКО).

«Квитанции за август, июль и июнь на первый взгляд ничем не отличаются, — рассказала жительница Калининского района Уфы Венера Мазитова. — Мою семью волнует плата за капремонт, за воду и электроэнергию, на мусор мы внимания не обращаем, не до этого».