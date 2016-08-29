Минск, 29 августа, 2016, 19:21 — ИА Регнум. Голливудский киноактёр Стивен Сигал намерен стать жителем многофункционального комплекса «Маяк Минска» в белорусской столице. В ходе продолжающегося визита в постсоветскую республику актёр сообщил, что «забронировал весь жилой этаж» в доме «Пикассо», оценив вид из его окон на Национальную библиотеку, парк и бульвар Пикассо, передаёт 29 августа госинформагентство БелТА.

Цитата из х/ф «Вне досягаемости». реж. По-Чин Леонг. 2004. Польша, Великобритания Стивен Сигал в роли Билли Рэя Лэсинга

«Мне нравится «Маяк Минска», его концепция современного города с крупным торговым и бизнес-центром, а также школой и детскими садами прямо на территории комплекса», — заявил Сигал, добавив, что видел подобные проекты «только лишь в Объединённых Арабских Эмиратах, Флориде и Сингапуре».

Американский актёр также выразил намерение стать партнёром и инвестором компании Dana Holdings и, как сообщает агентство, «инвестировать много миллионов долларов».

Как передавало ИА REGNUM, в преддверии финала парламентской кампании в Белоруссии Стивен Сигал прибыл в постсоветскую республику и 24 августа посетил резиденцию президента, где его встретили Александр Лукашенко и его младший сын Николай. Американцу продемонстрировали уборку картофеля, угостили «белорусским салом» и другими блюдами, а руководитель постсоветской республики лично почистил морковь для звезды Голливуда.

Отметим, что госагитпроп Белоруссии считает Стивена Сигала белорусом, о чём было заявлено 24 августа в эфире первого канала государственного телевидения. В сюжете о посещении американского киноактёра резиденции президента было сказано: «Стивен Сигал — наш земляк, у него корни в Белоруссии!».

Напомним, в прошлом году, незадолго до финала президентской кампании 2015 года резиденцию Александра Лукашенко под Минском посетил французский актёр с российским гражданством Жерар Депардье. После этого были анонсированы визиты в Белоруссию и даже намерения переехать в постсоветскую республику ряда западных «звёзд», однако Стивен Сигал стал первым.