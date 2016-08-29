Хельсинки, 29 августа, 2016, 19:36 — ИА Регнум. Финские политики и экономисты критикуют эксперимент правительства по введению гарантированного базового дохода, об этом пишет сегодня, 29 августа, финское издание The Helsinki Times.

Флаг Финляндии

Финский политик, член городского совета города Хельсинки Осмо Сойнинваара называет предлагаемую государством схему «глупой» и «возмутительно дорогой». По его мнению, введение базового дохода вызовет дефицит бюджета размером до 15 млрд евро, если эксперимент будет реализован в крупных масштабах. Ему вторит экономист банка Nordea Олли Карккайнен. По его словам, в результате эксперимента государственная казна не досчитается порядка 10 млрд евро, если не будут внесены изменения в действующую систему налогообложения. Эксперт считает, что предложение правительства является чистой теорией, а не реалистичным способом для создания работающей системы гарантированного базового дохода.

Согласно оценке Института социального страхования Финляндии (Kela), внедрение системы гарантированного базового дохода потребует увеличения налоговых поступлений на 11 миллиардов евро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил о начале эксперимента по введению в стране так называемого гарантированного базового дохода. Две тысячи жителей Финляндии, выбранные случайным образом, будут в течение нескольких месяцев получать от государства фиксированную сумму в 560 евро. Эксперимент призван оценить деловую активность и уровень благосостояния граждан до и после начала выплат.

Сообщается, что если эксперимент будет признан удачным, правительство будет добиваться безвозмездных выплат для всего населения страны.

Цель проекта — упростить структуру социальной защиты и изменить ее таким образом, чтобы она поощряла безработных к трудовой деятельности, уточняет Yle.