Санкт-Петербург, 29 августа, 2016, 19:05 — ИА Регнум. Системой видеонаблюдения в единый день голосования 18 сентября 2016 года будет охвачено 928 избирательных участков в Ленинградской области. Это составляет 96% от общего количества участков. Об этом сегодня, 29 августа, ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии Ленинградской области.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Морской канал и фонтаны Петергофа

18 сентября, одновременно с выборами депутатов Госдумы, в Ленобласти состоятся выборы депутатов Законодательного собрания региона.

Не будет видеокамер только на 41 участке — в больницах и других медицинских учреждениях, имеющих стационарные отделения, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и воинских частях.

«Средства видеорегистрации будут установлены таким образом, чтобы их применение не могло нарушить тайну голосования — в поле обзора камеры не будет попадать внутреннее пространство кабины для голосования. Одна камера направляется на места выдачи избирательных бюллетеней, вторая — на ящики для голосования», — пояснили в Леноблизбиркоме.

Работы по организации видеозаписи на избирательных участках выполняет ПАО «Ростелеком». В участковых избирательных комиссиях будут назначены по два ответственных лица, которые будут обеспечивать включение, выключение и контроль работы средств видеорегистрации.

Будет вестись запись не только изображения, но и звука. При этом, как уже сообщалось, прямой трансляции в Интернет с камер не будет. «Видеоинформация по дню голосования будет записана и передана в Леноблизбирком, где она будет храниться в течение 1 года, а в ПАО «Ростелеком» — в течение 2 лет», — пояснили в областной избирательной комиссии.

Видеокамеры на избирательных участках будут включены с момента начала работы участковой избирательной комиссии и будут непрерывно работать до подписания протокола участковой комиссии об итогах голосования и выдачи его копий лицам, которые имеют право на их получение.

Читайте также: В Ленобласти отказались от трансляции выборов в интернете

Выборы в Заксобрание 47-го региона пройдут 18 сентября вместе с выборами в Госдуму по смешанной системе. Выборы в Заксобрание пятого созыва проходили 4 декабря 2011 года по смешанной системе. Из 50 избранных парламентариев 26 были депутатами Законодательного собрания четвертого созыва. В парламенте представлены четыре фракции: «Единая Россия» (31 депутат), «Справедливая Россия» (восемь), КПРФ (пять) и ЛДПР (четыре).

Новый состав будет работать по другой структуре: вместо пяти заместителей будет один вице-спикер, число постоянных комиссий сократится с 13 до 11. На постоянной основе с заработной платой будет работать только половина народных избранников.