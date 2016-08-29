Екатеринбург, 29 августа, 2016, 19:00 — ИА Регнум. В Екатеринбурге врачи борются за жизнь 10-летней девочки. Ребёнок захлебнулся водой в аквапарке «Лимпопо», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Свердловской области.

limpopo-park.ru Аквапарк «Лимпопо» в Екатеринбурге

ЧП произошло ещё вечером 28 августа. В течение нескольких минут девочка находилась под водой. По данным портала Е1.ru, вытащили её посетители аквапарка, они же оказали ей первую помощь.

Затем прибыла скорая. Ребёнка перевели на аппарат искусственной вентиляции лёгких и доставили в реанимацию. Состояние девочки оценивают как тяжёлое.

В управлении СКР заявили, что по факту ЧП начата доследственная проверка. В ходе неё предстоит проверить, насколько персонал аквапарка готов к подобным ситуациям и к их предотвращению.

Отметим, подобный случай не единственный. Весной 2015 года в аквапарке захлебнулся мальчик.