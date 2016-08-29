Ярославль, 29 августа, 2016, 18:57 — ИА Регнум. 29 августа врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов представил нового главу регионального правитьельства. Им стал экс-министра сельского хозяйства Московской области Дмитрий Степаненко.

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Смену руководителя правительства Ярославской области корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал член Совета Федерации Федерального собрания РФ Анатолий Лисицын.

«Кадровые решения Дмитрия Миронова закономерны. Поскольку он отвечает за регион, то на ключевых постах он хочет видеть своих людей. Не буду говорить, что Александр Князьков работал плохо, но стать абсолютно самостоятельным в принятии решений он не смог. А я ему об этом говорил ещё когда он только собирался возглавить региональное правительство. Для нормальной работы необходима свобода принятия решений, чёткое разделение полномочий. Думаю, что это понимают и Дмитрий Миронов и Дмитрий Степаненко», — заявил Анатолий Лисицын.

Сенатор также считает, что новый руководитель региона абсолютно правильно начал формирование своей команды постепенно, по мере знакомства с областью, её проблемами, её спецификой.

Как уже сообщало ИА REGNUM назначение Дмитрия Степаненко исполняющим обязанности председателя правительства Ярославской области стало вторым кадровым решением нового руководителя региона Дмитрия Миронова. До этого на пост директора регионального департамента финансов был назначен Илья Баланин.