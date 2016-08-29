Киев, 29 августа, 2016, 18:54 — ИА Регнум. Поздравление выглядело скорее черной меткой приговоренному, чем подарком, присланным имениннику.

25 лет незалежности. Болото

Статья, вышедшая под заголовком «Украина: 25 лет в ловушке собственной независимости» — едва ли не первая попытка испанской прессы трезво оценить носителей вышиванок и дела, ими творимые. Отказавшись от обязанностей писать «о кандидате в ЕС либо хорошо, либо ничего».

«Коррупция и экономический кризис угрожают коллапсом государству, которое 25 лет назад отделилось от СССР и провозгласило себя независимым, — пишет корреспондент Франсиско Калеро. — Те же беды, что вызвали два года назад евромайдан, свержение правительства Януковича (так в оригинале — прим. ИА REGNUM ) и гражданскую войну на востоке страны, не только никуда не исчезли, но и проявляются еще сильнее. Конфликт в Донбассе, который называют замороженным, на самом деле правильнее было бы назвать «войной малой интенсивности» — число погибших растет едва ли не ежедневно и конца-края этому не видно».

«36% населения заявляют, что они бедствуют. По этому показателю Украина — худшая из бывших республик Советского Союза. Для незалежной этот результат — худший за период, начиная с 2007 года, — цитирует испанский журналист данные американского журнала Foreign Affairs. — По степени распространения коррупции Украина — одна из худших в мире, 130-е место в списке Института Гэллапа, вмещающем 168 государств. Коррупция на Украине имеет давние традиции и уходит корнями еще в советское прошлое. Благодаря этой «экономической чуме» ВВП страны только в 2015 году упал на 9,9% и опустился ниже того уровня, что был в 1992 году».

Украинцы разочарованы медленным ходом реформ, отмечает аналитик, однако от приведения каких-либо цифр в дополнение к своим словам воздерживается. Возможно, чтобы не усиливать пессимизм и без того присутствующий в материале в избытке.

«Действующий президент страны Петр Порошенко пользуется в настоящий момент поддержкой всего 17% населения, но если бы выборы проводились сейчас, он считался бы безусловным лидером — другие фигуры на политическом горизонте просто не просматриваются», — оценивает автор политическую ситуацию на Украине.

«Однако украинцы не опускают рук и верят в то, что все наладится, и их страна поднимется», — завершает Калеро свой анализ позитивным посылом, намекая на то, что надежда умирает последней. Но, к сожалению, никакой материальной составляющей у этого чувства нет.