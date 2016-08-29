Саратов, 29 августа, 2016, 18:50 — ИА Регнум. Эксперт Ассоциации по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Олег Иванников завил, что в Саратовской области за основу при организации избирательного процесса и предвыборной кампании взяты принципы честности, открытости и равных возможностей. Другой эксперт — Дмитрий Олейник обратил внимание на убогую наглядную агитацию, низкую активность большинства избирательных объединений, отсутствие внимания со стороны избирателей и «ритуальные танцы» вместо агитационной работы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

В отличие от Чувашии, где возник ажиотаж вокруг открепительных удостоверений из-за того, что в избирательные комиссии внезапно хлынул поток граждан вдруг разом возжелавших проголосовать на других участках (в Чувашии под парламентские выборы изготовлено 38 тыс. бланков открепительных удостоверений при численности избирателей 948,6 тыс. человек — 6,1% избирателей), в Саратовской области предвыборная кампания пока идет тихой сапой.

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С 3 по 29 августа в территориальных комиссиях Саратовской области выдано 1540 открепительных удостоверений на 1 млн 963 тыс. 981 жителя, зарегистрированного в качестве избирателей. Об этом ИА REGNUM сообщила начальник отдела контрольно-ревизионной работы и взаимодействия с общественными объединениями и СМИ Саратовского облизбиркома Татьяна Комольцева. С 7 сентября открепительные удостоверения начнут выдавать в участковых избиркомах. Статистика — какое место, например, в ПФО, занимает Саратовская область по количеству выданных избирательных удостоверений, в региональном избиркоме не ведется, но и ажиотажа, и очередей в территориальных комиссиях не замечено.

Новость — на сегодняшний день снял свою кандидатуру на основании собственного заявления один их 40 претендентов на мандат депутата в Госдуму — представитель «Партии Роста» Тимур Ромашкин, баллотировавшийся по Балашовскому одномандатному избирательному округу №165. Таким образом, борьбу продолжат 39 претендентов.

25 августа эксперт Ассоциации по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Олег Иванников встретился с политбомондом и представителями Саратовского реготделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», которым заметил: «На мой взгляд в Саратовской области сложилось полное взаимопонимание системы избирательных комиссий с институтами гражданского общества, которые помогают в вопросах недопущения нарушений и проявлений коррупции на всех стадиях выборов».

«В целом избирательная кампания в Приволжском федеральном округе проводится в достаточно спокойном режиме», — заявил Иванников, призвав саратовцев в день голосования найти в себе силы прийти на избирательный участок и совершить осознанный выбор.

«Нынешняя избирательная кампания в Саратовской области имеет ряд особенностей. Во-первых, она проходит при низкой активности большинства избирательных объединений и отсутствии внимания со стороны избирателей», — прокомментировал ИА REGNUM ситуацию в регионе политолог Дмитрий Олейник. По его мнению, активную кампанию проводит только «Единая Россия», причем это многослойная кампания. Своими инициативами и их обсуждением единороссы заполнили большую часть местных СМИ.

«Причем им изящно удалось обойти ограничения выборного законодательства и расширить аудиторию, заинтересованную не столько в выборах, сколько в преобразовании и благоустройстве областного центра и всей области, — отметил эксперт. — Кандидаты этой партии наиболее активны и на встречах с избирателями, так как областной штаб очень строго спрашивает с кандидатов в органы МСУ за это направление работы, а кандидаты в Госдуму стараются не отставать от лидера территориального списка Вячеслава Володина, для которого встречи с людьми всегда были сильной стороной кампании и позволяли добиться внушительных результатов».

На встречах во дворах замечены и кандидаты от «Партии Роста». Но их не много и резонанса такого нет. Местные «Яблочники» также собирались встречаться с избирателями по месту жительства, но пока такой активности не видно. Так что, потенциальные избиратели видят единороссов во дворах, их же в СМИ и на билбордах, и не видят никакой серьезной конкуренции, что может привести к еще большей «усушке» явки, полагает Дмитрий Олейник.

Во-вторых, летнее время прогнозируемо сказалось на уменьшении интереса к выборам. Сюрпризом стало то, что телевизор перестал играть роль главного агитатора, а интерес к дебатам, которые многие ждали с надежной и опасением — минимален. Дебаты оказались не интересными даже журналистам, их обсуждения не происходит, а аудитория крошечная, чтобы там не говорили руководители телеканалов. Даже вовлеченная публика, если что и обсуждает, так эпатажные выходки кандидата от ПАРНАС Вячеслава Мальцева, но даже они не привлекают внимание сколько-нибудь значительной аудитории, таким образом, дебаты оказались скорее некими «ритуальными танцами», чем средством агитационной работы, констатирует эксперт.

«В-третьих, нет обсуждения программ и вообще никакой реальной дискуссии между партиями, даже так называемый черный пиар не используется, — продолжил анализ ситуации политолог. — Самая подробная программа у «Единой России», но её кандидаты в Саратовской области вместо того, чтобы обсуждать её, сделали основной акцент на обсуждении инициатив Вячеслава Володина, которые появились позже опубликования региональной программы партии. У других партий вместо программ наборы традиционных лозунгов. Партия «Яблоко» попыталась выдать на-гора нечто особенное под названием «Умный Саратов», но пока ограничилась концепцией, КПРФ сделала акцент на референдуме по табачной фабрике, но эта тема волнует только жителей прилегающего микрорайона. «Справедливая Россиия» и ЛДПР борются с капремонтом, но достаточно вяло, остальных партий не видно и не слышно».

Четвертый момент — это убогая наглядная агитация, обращает внимание эксперт. Большинство партий и кандидатов не стали обращаться за помощью к профессионалам, а решили обойтись собственными силами. Результат налицо, это либо тоже самое, что было на прошлых выборах, как в случаях с ЛДПР и КПРФ, или нечто непонятное и не читаемое, как в случае с «Партией Роста», либо не мотивирующее, как в случае с «Единой Россией», которая сделала акцент на использовании цитат президента РФ, но на фокус-группах и дизайнерах, видимо, сэкономили, в результате избиратель не получает четкого посыла, что 18 сентября надо прийти на участок и проголосовать за ЕР, и вполне может забыть это сделать.

По оценкам эксперта, большинство билбордов информационно перегружено и не воспринимаются при просмотре из движущегося автотранспорта. «Исключение составляют билборды Олега Грищенко и Михаила Исаева, причем у Грищенко билборды могли бы быть лучшими, если бы не неоднозначные фразы вроде «Ликвидировано 3000 незаконных ларьков», так что, пожалуй, лучше всех сработал штаб Исаева, хотя и он не избежал некоторых банальностей, но они теперь повсеместны. КПРФ и СР сделали акцент на разброску собственных газет по ящикам. У «Справедливой России» материалы более креативные, у КПРФ скорее ностальгические и выполненные в традиционном стиле, общее у них то, что их не читают».

Прогноз от Олейника: с началом сентября интерес к выборам будет возрастать, так как горожане вернуться с дач, а селяне соберут основной урожай. Тем не менее очень много избирателей будут определяться непосредственно на участках, и это будет играть на руку «Единой России».

Что касается выборов в Саратовскую городскую думу, то в четырех округах из двадцати правящая партия кандидатов не выдвигала, так что здесь могут быть сюрпризы, но их вероятность не высока, так как активность всех кандидатов низкая и скорее всего победят те, кто активнее поздравит школьников с новым учебным годом и проинформирует их родителей, что именно они пользуются поддержкой правящей партии, предположил политолог.

По четырем округам в Государственную думу победят единороссы, а 5% могут преодолеть КПРФ и ЛДПР, есть определенная вероятность прохождения «Справедливой России» и «Яблока», если они активно отработают эти две недели. Городская дума областного центра, скорее всего, останется трехпартийной, только место депутата от «Справедливой России», займет жириновец, сюрпризом может стать прохождение «Яблока», но для этого им надо максимально мобилизовать своих избирателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовском регионе на выборах в Госдуму будут участвовать все 14 зарегистрированных ЦИКом РФ партий: «Родина», «Коммунисты России», «Российская партия пенсионеров за справедливость», «Единая Россия», «Зеленые», «Гражданская Платформа», ЛДПР, «Партия народной свободы» (ПАРНАС), «Партия Роста», «Гражданская Сила», «Яблоко», КПРФ, «Патриоты России», «Справедливая Россия».

На 29 августа в Саратовском одномандатном округе № 163 зарегистрировано — 9 кандидатов, в Балаковском № 164 — 12 кандидатов, в Балашовском — №165 — 9, в Энгельсском № 166 — 9. По 163 округу в списках избирателей значатся 493 тыс. 313 граждан, по 164-му ­ — 503 тыс. 629, по 165-му — 484 тыс. 475, по 166-му — 487 тыс. 93.

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