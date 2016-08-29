Москва, 29 августа, 2016, 18:47 — ИА Регнум. Энергоблок №2 АЭС «Куданкулам», сооружаемой при техническом содействии Группы компаний ASE, включен в энергосистему Республики Индии 29 августа в 11 часов 17 минут по местному времени. «Включение энергоблока в сеть прошло в штатном режиме, — отметил вице-президент по проектам в Южной Азии Группы компаний ASE Андрей Лебедев. — В соответствии с программой ввода завершены все этапы испытания реакторной установки на малых уровнях мощности, подтверждены проектные параметры систем и оборудования».

npcil.nic.in АЭС «Куданкулам» в Индии

Далее наступает этап проведения испытаний энергоблока на динамическую устойчивость на различных уровнях электрической нагрузки с последующим выходом на стропроцентную нагрузку. Как сообщает пресс-служба Группы компаний ASE

АО «НИАЭП"-АО АСЭ-АО «Атомэнергопроект"-АО «АТОМПРОЕКТ», после их завершения будут проведены 72-часовые испытания на номинальной мощности, по результатам которых будет подписан акт предварительной приемки энергоблока №2 АЭС «Куданкулам» индийским заказчиком.

По словам руководителя Группы компаний ASE Валерия Лимаренко, успешное включение в сеть второго энергоблока АЭС «Куданкулам» является очередным подтверждением компетенций Группы компаний ASE в области возведения современных атомных станций. «При подготовке к данной операции был выполнен большой объем работ по монтажу, наладке оборудования. То, что включение прошло в штатном режиме доказывает, что все работы выполнены на высоком уровне. Оборудование надежно функционирует», — подчеркнул Валерий Лимаренко. Руководитель Группы компаний ASE также отметил, что первый энергоблок АЭС «Куданкулам» с февраля 2016 года устойчиво работает на проектном уровне мощности в 1 тыс. МВт и стабильно обеспечивает энергоснабжение населения юга Индии.

«На полную мощность второй энергоблок АЭС «Куданкулам» заработает через 5−6 месяцев, в итоге Индия получит дополнительно в свою энергосистему 1000 МВт, — рассказал председатель совета директоров «Инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский. — А общий объем мощности первой очереди АЭС «Куданкулам» составит 2000 МВт. Благодаря российским атомщикам, которые успешно заканчивают работы по строительству первой очереди индийской АЭС, Индия увеличит мощность энергосистемы на 40%. Это создает огромный резерв для промышленного развития государства. Учитывая, что индийская экономика является одной из самых быстроразвивающихся в мире, наращивание энергомощностей является одной из первостепенных задач государства. При этом важно, чтобы дополнительные мощности вводились своевременно, не создавая дефицита и не тормозя развитие экономики».

«Первая очередь АЭС «Куданкулам» практически завершена. Это будет способствовать стабильной работе энергосистемы на юге Индии, которая периодически испытывает дефицит энергомощностей. При этом уже сейчас Росатом готовится к строительству второй очереди АЭС — российские специалисты построят еще два энергоблока. Официально стройка начнется уже в апреле 2017 году, однако заказы на оборудование уже частично размещены. Ожидается, что уже к 2023 году АЭС «Куданкулам» удвоит свои мощности, — отметил эксперт. — Очевидно, российские атомщики, с которыми индийские власти связывают масштабное развитие своей атомной программы, полностью оправдывают ожидание. Сейчас действующее соглашении РФ и Индии предусматривает совместную работу по строительству 12 энергоблоков, которые будут построены российским Росатомом. Однако соглашение предусматривает и расширение сотрудничества — Росатом может быть привлечен к реализации проектов 25 энергоблоков в Индии. Судя по этим планам, стороны настроены на долговременное плодотворное сотрудничество».