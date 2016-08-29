Рим, 29 августа, 2016, 18:46 — ИА Регнум.



Цитата из х/ф «Землетрясение». реж. Сарик Андреасян. 2016. Россия Свечи

Землетрясение магнитудой в 6 баллов, разрушившее города на границе между областями Лацио, Марке, Умбрия и Абруццо, вызвало настоящий шквал солидарности и помощи, в первую очередь, у жителей самой Италии. Через несколько часов после трагедии была активирована помощь пострадавшему населению, люди выстраивались в очередь в больницах, чтобы отдать кровь, много инициатив было организовано и в социальных сетях.

Департамент гражданской защиты населения активировал сбор средств через систему смс. На вечер 28 августа было собрано 9 миллионов и 600 тысяч евро. Итальянское отделение Красного Креста, почтовые отделения, ассоциации предпринимателей и фермеров также объявили о сборе денег. Гостиницы и отели по все стране размещают объявление о количестве людей, которых они готовы у себя принять.

Повара ресторанов придумали свою акцию солидарности в пользу жертв землетрясения. В сети Facebook создали группу «Аматричана для Аматриче», в ней можно узнать адреса ресторанов, где, заказывая тарелку пасты «аматричана», клиент вносит свой вклад в сумме 2 евро на помощь пострадавшему населению.

В общественных местах, магазинах и даже пляжах идет сбор предметов первой необходимости, включая медикаменты. Однако пресс-центр департамента защиты гражданского населения обратился к населению с просьбой не приносить больше вещи и продукты, поскольку больше в них нет необходимости. «Если желаете помочь, лучше перечислить денежные средства», — заявили в департаменте и попросили граждан и волонтеров не приезжать в разрушенные города, поскольку на месте работают профессиональные спасатели, и «количество их вполне достаточно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM правительство Италии выделило 50 миллионов евро на помощь людям, оставшимся без крова после разрушительного землетрясения, произошедшего в центральных областях Италии 24 августа. Количество погибших составило 290 человек, среди которых много детей.