Рим, 29 августа, 2016, 18:43 — ИА Регнум.



Илья Репин. Босяки. Бесприютные (фрагмент). 1894

Папа римский Франциск встретился в понедельник, 29 августа, с основателем и генеральным директором социальной сети Facebook Марком Цукербергом. Об этом сообщает информационное агентство Ansa. Папа Франциск и Марк Цукерберг обсудили возможности коммуникационных технологий для борьбы с бедностью, продвижение «культуры встреч» и способы того, как можно «донести послание о надежде до самых уязвимых слоев населения».

Так сообщается, что вечером в понедельник Цукерберг проведет встречу со студентами римского университета Luiss.

Молодой миллиардер прибыл в Италию в сопровождении своей супруги Присциллы Чан для участия в свадебной церемонии своего друга Даниэля Эка, основателя и генерального директора компании Spotify.