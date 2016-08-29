Анкара, 29 августа, 2016, 18:38 — ИА Регнум. Турецкое руководство уверено, что правительство Башара Асада было извещено Россией о начале операции турецких войск на сирийской территории, заявил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш на пресс-конференции в Анкаре.

ИА REGNUM Курды — ИГИЛ

По его словам, все заинтересованные стороны знали о начале операции турецких военных на севере Сирии под названием «Щит Евфрата». Куртулмуш считает, что Дамаск был об этом проинформирован Россией.

Куртулмуш подчеркнул, что целью операции турецких войск является очистка региона от террористических формирований организации «Исламское государство» (запрещена в России) и недопущение устройства коридора между подконтрольными сирийским курдам территориями.

Куртулмуш выразил уверенность в том, что «если это произойдет — Сирия будет разделена».

Напомним, части сухопутных войск Турции 24 августа начали проведение операции против боевиков террористической группировки «Исламское государство» в городе Джараблус на севере Сирии. Террористы уже покинули этот город, но удары турецкой армии по позициям курдов в районе Джараблуса продолжаются.