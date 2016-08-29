Минск, 29 августа, 2016, 18:35 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 29 августа подписал указ «О предоставлении безналичных жилищных субсидий», предусматривающий внедрение в Белоруссии с 1 октября 2016 года системы безналичных жилищных субсидий на основе выявительного и заявительного принципов. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Старость

«Эта мера необходима для обеспечения государственной поддержки в первую очередь лиц пенсионного возраста и социально уязвимых категорий граждан в условиях роста уровня возмещения населением затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг», — говорится в сообщении.

Согласно указу, субсидии будут предоставлять в том случае, если ежемесячная сумма платы за ЖКУ в пределах установленных норм потребления и сумма возмещения расходов на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования в многоквартирном жилом доме, превышает 20% среднемесячного совокупного дохода семьи, проживающей в городе, и 15% — в сельском населённом пункте.

Перечень доходов собственника жилого помещения, нанимателя жилого помещения государственного жилищного фонда, члена организации застройщиков и проживающих совместно с ним членов его семьи, участвующих в определении совокупного дохода, для предоставления безналичных жилищных субсидий будет определён правительством.

Начислять субсидии на основе выявительного принципа начнут с 1 октября неработающим пенсионерам и неработающим инвалидам. Гражданам, не охваченным системой выявительного принципа, субсидии также начнут предоставляться с 1 октября на основе заявительного принципа.

Правительству поручено проанализировать эффективность предоставления субсидий по выявительному принципу и внести предложения о возможном расширении категорий граждан, которым безналичные жилищные субсидии предоставляются по выявительному принципу.