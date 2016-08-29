Калуга, 29 августа, 2016, 18:31 — ИА Регнум.



Пресс-служба городской Думы Калуги Александр Иванов посетил благоустроенную детскую площадку

Глава городского самоуправления Александр Иванов 29 августа в ходе рабочей поездки по избирательному округу осмотрел новые детские, спортивные площадки и тренажерные комплексы.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, Александр Иванов побывал на детской площадке в районе дома № 27 по улице Фридриха Энгельса, где были дополнительно установлены спортивные элементы, также в ходе поездки глава города посетил площадку в районе дома № 49 по улице Тульской. Жители, проживающие в этих домах, обратились с просьбой отремонтировать вышедшие из строя элементы площадки, представляющие опасность для детей.

«В нашем городе была проведена масштабная и важная работа по благоустройству дворовых территорий, — отметил Александр Иванов, — продолжается работа по установке спортивных комплексов. Но теперь перед руководством города и жителями встает новая задача, которая заключается в сохранении уже существующих объектов. Сегодня я побывал на нескольких детских площадках, и следует отметить, что со временем элементы площадок требуют реконструкции. Мало установить оборудование, важно поддерживать детские и спортивные площадки в чистоте и порядке. Депутатский корпус будет держать на контроле этот важный вопрос. Также мне бы хотелось обратиться к жителям с просьбой бережно относиться ко всем объектам благоустройства, которые появляются в нашем городе».