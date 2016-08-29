Петрозаводск, 29 августа, 2016, 18:25 — ИА Регнум. «Управление автомобильных дорог республики Карелия» объявило конкурс на строительство автомобильных дорог к двум туристическим объектам республики. Как сообщает сегодня, 29 августа, корреспондент ИА REGNUM, соответствующая информация опубликована на сайте государственных закупок.

Alan Levine Дорога

Первый тендер — на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к памятнику природы «Белые мосты», км 0-км 6+569». Цена контракта 170,917 млн рублей. Второй — на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство автомобильной дороги к туристскому объекту «Горный Парк Рускеала», км 0-км 0+820». Цена контракта 42,887 млн рублей.

Оба аукциона будут проведены в электронной форме 16 сентября. Источник финансирования проектов: бюджет Республики Карелия; субсидирование на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011−2018 гг.)». Согласно тендерной документации, строительство объектов должно быть завершено к декабрю 2017 года.

По данным информационно-поисковой системы «Уникальные геологические объекты России», памятник природы «Белые мосты» — это самый высокий водопад Южной Карелии, расположенный в 30 км от г. Питкяранта и в 10 км от п. Леппясилта. Добраться сюда обычным транспортов довольно сложно, поскольку существующая дорога разбита и лучше использовать машины повышенной проходимости. Это место часто включают в туристические маршруты на квадрациклах или джип-туры.

Горный парк «Рускеала» был создан в 2005 году на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера. Особый интерес представляют старые каменоломни, в которых добывался знаменитый Рускеальский мрамор, широко использовавшийся при строительстве Санкт-Петербурга. Мрамор среднезернистый, кальцитовый и доломитовый, белый, серый и полосчатый. Он применялся для облицовки Исаакиевского собора и Мраморного дворца. Месторождение сформировалось в раннем протерозое, представляет собой крутопадающую линзу мощностью до 50 м.