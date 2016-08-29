Липецк, 29 августа, 2016, 18:18 — ИА Регнум. В Липецкой области первая профильная физико-математическая смена для 60 одаренных учащихся из всех муниципалитетов откроется 5 октября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, об этом на брифинге для журналистов местных СМИ 29 августа рассказал заместитель главы администрации региона Юрий Таран.

Школьная доска

Глава региона Олег Королев уже заявлял о том, что в Липецкой области появится Центр поддержки одаренных детей по образцу царскосельского лицея. Работать с одаренными физиками и математиками будут не только лучшие липецкие учителя, но и преподаватели ведущих российских университетов. Также на базе Центра дополнительного образования «Стратегия» города Липецка откроется детский технопарк «Кванториум», созданный при поддержке Агентства стратегических инициатив и Министерства образования и науки РФ. 1600 детей от пяти до 18 лет со всего региона смогут бесплатно получить там качественную инженерно-техническую подготовку на высокотехнологичном оборудовании.

Также речь на брифинге шла о подготовке образовательных учреждений к новому учебному году. 1 сентября за парты сядут 116 тысяч школьников, из которых 13 тысяч первоклассников и более пяти тысяч одиннадцатиклассников, а также более 10 тысяч первокурсников. По данным, озвученным Юрием Тараном, из всех источников финансирования на ремонтные работы было направлено 483,2 млн рублей. Горячим питанием будет охвачено 97% учащихся.

В школах будет открыто более тысячи дополнительных учебных мест, появившихся, в основном, за счет пристроек — это нужно для того, чтобы перейти в односменный режим. «Переход всей системы образования к работе в одну смену — важнейшая задача, которую поставил президент России. В нашем регионе она будет решена в ближайшие годы. Сейчас в одну смену работают 88% школ», — заявил Юрий Таран. Он также добавил, что новый режим повлечет изменение системы дополнительного образования — все музыкальные, художественные школы и центры детского творчества будут работать во вторую смену.