Белгород, 29 августа, 2016, 18:16 — ИА Регнум. Чтобы уравнять возможности школьников из разных учебных заведений при сдаче Единого государственного экзамена и поступлении в вуз, в Белгородской области планируют развивать дистанционные обучающие технологии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, об это речь шла на выездном заседании в Чернянке 26 августа.

Эдмунд Лейтон. Урок игры на пианино. 1896

Одной из главных проблем в образовании губернатор Евгений Савченко назвал образовательное неравенство, которое демонстрируют результаты Единого государственного экзамена у выпускников разных школ. По мнению главы региона, решить эту проблему смогут электронные коммуникации и онлайн-обучение, например, федеральный проект «Российская электронная школа», с которым доступ к образовательным ресурсам, разработанным лучшими педагогами страны, получат все учащиеся. При этом Савченко отметил, что при подготовке к ЕГЭ в школе больше времени уделяется тестовой части экзамена в ущерб заданиям, для выполнения которых нужно проявить творчество.

По словам Савченко, в 2016 году стартует проект «Музыкальная палитра», в рамках которого школьников будут обучать игре на музыкальных инструментах. Участвовать в реализации проекта будет музыкальные школы и культурно-досуговые учреждения всех городских округов и районов области. К 2019 году число детей, владеющих музыкальными инструментами, должно вырасти на семь тысяч человек. При этом правительство региона ставит задачу занять музыкальной учебой всех детей без исключения. Что касается здоровья школьников, то, по словам губернатора, то внимание будет уделяться сохранению здоровья детей и профилактике заболеваний, а врачи должны «учить детей быть здоровыми». Также власти региона намерены избавить школьников от объемных домашних заданий.