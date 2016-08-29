Саранск, 29 августа, 2016, 18:15 — ИА Регнум. К 2025 в Мордовии будут ликвидированы все ветхие и аварийные школы. Об этом заявил глава республики Владимир Волков в рамках форума «Образование в Республике Мордовия: традиции, инновации, будущее», сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Школьница

«За последние четыре года в республике построены 4 новые школы в общей сложности на 1 420 мест. В этом году республика приступила к реализации масштабного проекта по строительству школ в рамках новой федеральной программы. Через пять лет школьники республики должны обучаться в одну смену», — подчеркнул Волков.

По его словам, в микрорайоне «Юбилейный» за счет средств федерального и республиканского бюджетов будет построена школа на 1 450 учащихся. 1 сентября откроется школа в Большеигнатовском районе. Ведется реконструкция школы на 550 мест в Саранске, продолжается работа в Инсарском и Дубенском районах. В ближайших планах — строительство новых образовательных заведений в Краснослободске и Рузаевке.

Глава Мордовии считает, что модернизация системы образования в республике приносит результат. «В прошлом году на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьники Мордовии завоевали 45 призовых мест. Это рекорд за всю историю олимпийского движения республики. Есть идея организовать на базе лицея для одаренных детей «Мордовский республиканский центр олимпийского движения», — поделился руководитель региона.

Кроме того, планируется создание детского технопарка, филиалы которого должны быть в каждом районе республики. Школьники будут заниматься в условиях, максимально приближенными к производству. Создание технопарка будет финансироваться за счет средств федерального бюджета в размере 56 млн рублей и республиканского — 42 млн рублей.

В правительстве отметили, что за последние пять лет в Мордовии заработная плата учителей выросла в 2,5 раза, зарплата воспитателей в детских садах — в 2,8 раза.