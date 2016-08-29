Аден, Йемен, 29 августа, 2016, 18:08 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв в городе Аден на юге Йемена, сообщает спутниковый телеканал Sky News Arabia.

Brett Neilson Взрыв

Взрыв террористы устроили на территории тренировочного лагеря в городе Аден, временном оплоте свергнутого правительства Йемена. Его жертвами стали 60 человек. Для нападения на бойцов проправительственного ополчения, использовался начиненный взрывчаткой автомобиль, управляемый террористом-смертником. Как сообщил канал Al Arabiya, автомобиль взорвался у призывного пункта ополчения.

Раненных при взрыве принимали три больницы, одна из которых контролируется организацией «Врачи без границ». Организация заявила, что ее сотрудники приняли около 60 раненых и тела 45 убитых.