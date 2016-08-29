Георгиевск, Ставропольский край, 29 августа, 2016, 18:06 — ИА Регнум. В Ставропольском крае убита кандидат в депутаты Незлобненского сельсовета (Георгиевский район) от партии «Единая Россия» Галина Ищенко. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, информацию об убийстве женщины подтвердили 29 августа в региональном отделении «Единой России».

Михай Мункачи. Убийство. 1882-1887

«Сегодня была убита Галина Борисовна Ищенко — наш товарищ, член партии «Единая Россия». Она была хорошо известна в Георгиевском районе как предприниматель, общественник и меценат», — говорится в заявлении секретаря Ставропольского регионального отделения партии «Единая Россия» Геннадия Ягубова.

По факту убийства Галины Ищенко возбуждено уголовное дело, создана следственная группа.

Уже известно, что тело женщины было обнаружено в ее доме. По некоторым данным, из дома погибшей пропали ценные вещи, в том числе ювелирные украшения.

Галина Ищенко была выдвинута и зарегистрирована в качестве кандидата на выборах депутатов Совета депутатов Незлобненского сельсовета Георгиевского района Ставропольского края от «Единой России».