Ростов-на-Дону, 29 августа, 2016, 18:03 — ИА Регнум. 219 горняков группы компаний «Кингкоул» получили частично свою зарплату. Задолженность перед ними закрыта за апрель-май 2015 года. Об этом ИА REGNUM 29 августа сообщили в «Региональной корпорации развития», которая и проводит выплаты голодающим шахтерам.

Михаил Труфанов. Шахтёр. 1959

«Всего 441 работник компании-банкрота «Кингкоул» получили задолженность за апрель-май 2015 года», — сообщили в корпорации.

Напомним, что на прошлой неделе частично вопрос был закрыт перед 222 шахтёрами. По поручению донского главы Василия Голубева выплатами занимается ОАО «РКР», перечисляющая средства из своего собственного бюджета. Выделенная сумма ограничена 50 млн рублей. Затем будут предприняты меры по дальнейшему погашению долгов. Всего горнякам Дона нерадивый собственник задолжал более 300 млн рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, гендиректор группы компаний «Кингкоул» Владимир Пожидаев, допустивший такую ситуацию, находится под арестом. Он обвиняется в полной невыплате свыше двух месяцев зарплаты шахтёрам (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ), а также в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Также по делу о невыплате зарплаты работникам, сокрытии доходов, невыплате налогов и перечислений в пенсионный фонд проходили руководители подшефных «ГК «Кингкоул» компаний: директор ОАО «Замчаловский антрацит» Сергей Шпилько, гендиректор ООО «Кингкоул Юг» — управляющей организации ОАО «УК «Алмазная» Виктор Рыбаков, директор ЗАО «Гуковпогрузтранс» Владимир Долбня, директор ЗАО «Ростовгормаш» Святослав Кундрюков, директор ЗАО «Ростовгормаш» Павел Майоров, директор ОАО «УК «Алмазная» Сергей Воеводин.

В рамках расследования уголовных дел было допрошено более 1 тыс. человек, потерпевшими признаны более 600 шахтёров. В результате шахтёрам была выплачена задолженность на общую сумму, превышающую 50 млн рублей.