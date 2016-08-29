Калуга, 29 августа, 2016, 17:58 — ИА Регнум.



Пресс-служба калужского областного парламента Выступление министров финансов Калужской области Валентины Авдеевой на сессии Заксобрания

Сегодня, 29 августа, на внеочередном заседании сессии регионального парламента депутаты внесли изменения в областной бюджет текущего года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении аналитики, взаимодействия со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области.

Министр финансов области Валентина Авдеева рассказала депутатам об изменениях, обусловленных ростом собственных доходов и поступлением средств из федерального бюджета. Доходы областного бюджета увеличены на 7 миллиардов 576 миллионов рублей. Из них 570 миллионов — доходы, связанные с увеличением ставок акцизов на нефтепродукты, 7 миллиардов — межбюджетные трансферты. Общий объем расходов увеличен на 7 миллиардов 326 миллионов рублей. Большая часть средств будет направлена на развитие дорожного хозяйства, социальной сферы, образования.

В сферу дорожного хозяйства дополнительно поступит 3 миллиарда 393 миллиона рублей. Увеличатся расходы областного бюджета на поддержку образования. Дополнительные средства будут направлены на поощрение лучших учителей, создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности условий для занятий физической культурой и спортом, создание в регионе новых мест в общеобразовательных организациях.

Кроме того, увеличился объем средств, предусмотренных на ежемесячные денежные выплаты гражданам в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

Комментируя принятое решение, председатель Законодательного собрания Калужской области Николай Любимов заявил: «Поступление дополнительных средств из федерального бюджета очень поддержит регион. Как следствие — мы увеличили расходы на дорожное строительство и социальные программы. Эти две статьи будут профинансированы в первую очередь. В будущем мы рассчитываем на то, что на федеральном уровне услышат нашу инициативу, озвученную на совете законодателей ЦФО, о том, что нужно стимулировать регионы, которые сами зарабатывают, развивают экономику и привлекают инвестиции, и не лишать их дотаций».