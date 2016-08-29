Минск, 29 августа, 2016, 17:57 — ИА Регнум. Ход парламентской кампании в Белоруссии обсуждался 29 августа на встрече министра иностранных дел постсоветской республики Владимира Макея со специальным координатором миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ на предстоящих выборах, заместителем председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кентом Харстедом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Шиптенко ИА REGNUM Агитплакат парламентской выборной кампании на пл. Независимости (Ленина) в Минске

«В ходе встречи стороны обсудили ход выборов в Палату представителей Национального собрания Беларуси, а также ряд вопросов, связанных с организацией международного наблюдения за ними», — говорится в сообщении пресс-службы МИД Белоруссии.

Как передавало ИА REGNUM, миссия БДИПЧ ОБСЕ намерена пригласить 400 краткосрочных наблюдателей для наблюдения за ходом голосования 11 сентября, а до этого времени ограничивается контингентом в полсотни человек. Формально аккредитацию получил 51 представитель миссии, но фактически работает в республике намного меньше. Основное их занятие до даты голосования — встречи с представителями властей и оппозиции, участие в различных приёмах и изучение обстановки в Минске. В провинции долгосрочные наблюдатели ОБСЕ являются редкими гостями.

Напомним, что БДИПЧ ОБСЕ не признало президентскую кампанию 2015 года в Белоруссии соответствующей европейским стандартам демократических выборов. БДИПЧ сделало ряд рекомендаций по изменению избирательного законодательства в постсоветской республике, а также по процедурным вопросам. Александр Лукашенко заявил, что никаких международных стандартов выборов не существует, распорядившись провести очередную выборную кампанию по белорусскому законодательству.

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