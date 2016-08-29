Петрозаводск, 29 августа, 2016, 17:55 — ИА Регнум. 74 перехода вблизи образовательных учреждений Петрозаводска не отвечают установленным требованиям, у 18 переходов изношена или отсутствует разметка, каждый второй нуждается в обустройстве искусственными неровностями, две трети — в установке пешеходных ограждений. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 29 августа, в пресс-службе главы Карелии, об этом в ходе заседания правительственной комиссии республики по обеспечению безопасности дорожного движения рассказал начальник регионального управления ГИБДД МВД Андрей Червочкин.

Angie Harms Переход

Глава Карелии Александр Худилайнен потребовал от представителей местной власти Петрозаводска, чтобы до 1 сентября дорожная разметка около всех учебных заведений города была восстановлена.

По информации Андрея Червочкина, за 7 месяцев 2016 года с участием несовершеннолетних произошло 42 происшествия, 47 подростков были травмированы. Рост детского травматизма зарегистрирован в Сегежском, Олонецком районах и Петрозаводске.

В ходе совещания было заявлено, что перед 1 сентября и в начале учебного года за безопасностью на дорогах, и, в частности, на пешеходных переходах по пути в школы, будут следить инспекторы ГИБДД в рамках профилактической акции «Внимание — дети!», которая традиционно проходит с 22 августа по 9 сентября. С 1 по 9 сентября инспекторы будут контролировать пешеходные переходы вблизи образовательных организаций республики. Кроме того, сотрудники ГИБДД проверят соблюдение автовладельцами правил перевозки детей — такие рейды пройдут по всей Карелии около школ, детских садов и торговых центров.

Говоря в целом о ситуации на дорогах, Александр Худилайнен заявил, что в 2016 году в республике наблюдается положительная динамика показателей аварийности. За 7 месяцев зарегистрировано 365 учетных дорожно-транспортных происшествий, в которых 43 человека погибли и 456 получили ранения. В сравнении с аналогичным периодом 2015 года количество дорожно-транспортных происшествий, число погибших и раненых в них сократилось.

Отметим, в сентябре автопарк образовательных учреждений Карелии пополнится новым транспортом. В соответствии с распоряжением правительства России от 17 августа Карелия получит 13 школьных автобусов: 12 — вместимостью 10−12 человек и 1 автобус вместимостью более 30 человек. Автобусы будут отправлены в 9 районов и одно государственное учреждение. Новые школьные автобусы заменят транспорт, который уже отслужил сроки эксплуатации.

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