В Карелии фиксируется рост детского травматизма на дорогах
Петрозаводск, 29 августа, 2016, 17:55 — ИА Регнум. 74 перехода вблизи образовательных учреждений Петрозаводска не отвечают установленным требованиям, у 18 переходов изношена или отсутствует разметка, каждый второй нуждается в обустройстве искусственными неровностями, две трети — в установке пешеходных ограждений. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 29 августа, в пресс-службе главы Карелии, об этом в ходе заседания правительственной комиссии республики по обеспечению безопасности дорожного движения рассказал начальник регионального управления ГИБДД МВД Андрей Червочкин.
Глава Карелии Александр Худилайнен потребовал от представителей местной власти Петрозаводска, чтобы до 1 сентября дорожная разметка около всех учебных заведений города была восстановлена.
По информации Андрея Червочкина, за 7 месяцев 2016 года с участием несовершеннолетних произошло 42 происшествия, 47 подростков были травмированы. Рост детского травматизма зарегистрирован в Сегежском, Олонецком районах и Петрозаводске.
В ходе совещания было заявлено, что перед 1 сентября и в начале учебного года за безопасностью на дорогах, и, в частности, на пешеходных переходах по пути в школы, будут следить инспекторы ГИБДД в рамках профилактической акции «Внимание — дети!», которая традиционно проходит с 22 августа по 9 сентября. С 1 по 9 сентября инспекторы будут контролировать пешеходные переходы вблизи образовательных организаций республики. Кроме того, сотрудники ГИБДД проверят соблюдение автовладельцами правил перевозки детей — такие рейды пройдут по всей Карелии около школ, детских садов и торговых центров.
Говоря в целом о ситуации на дорогах, Александр Худилайнен заявил, что в 2016 году в республике наблюдается положительная динамика показателей аварийности. За 7 месяцев зарегистрировано 365 учетных дорожно-транспортных происшествий, в которых 43 человека погибли и 456 получили ранения. В сравнении с аналогичным периодом 2015 года количество дорожно-транспортных происшествий, число погибших и раненых в них сократилось.
Отметим, в сентябре автопарк образовательных учреждений Карелии пополнится новым транспортом. В соответствии с распоряжением правительства России от 17 августа Карелия получит 13 школьных автобусов: 12 — вместимостью 10−12 человек и 1 автобус вместимостью более 30 человек. Автобусы будут отправлены в 9 районов и одно государственное учреждение. Новые школьные автобусы заменят транспорт, который уже отслужил сроки эксплуатации.
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