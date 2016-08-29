Чебоксары, 29 августа, 2016, 17:55 — ИА Регнум. В Чувашии в сельскохозяйственных организациях и коллективных фермерских хозяйствах республики скошено 275 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, что составляет 95,9% к уборочной площади. Обмолочено 274,3 тыс. га. В семи районах республики уборка зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) завершена. Такие данные по состоянию на 29 августа сообщили ИА REGNUM в Минсельхозе республики.

ИА REGNUM

Всего собрано 621,1 тыс. тонн зерна при урожайности 22,6 ц/га (на аналогичную дату 2015 года — 415,3 тыс. тонн и 20,8 ц/га). Наибольшая урожайность зерновых и зернобобовых культур зарегистрирована в Вурнарском (28 ц/га) и Яльчикском (27,9 ц/га) районах. Среднесуточный обмолот по республике составил 6,2 тыс. га. На жатве задействовано 347 зерноуборочных комбайнов, средняя выработка на один комбайн составила 18 га.

Картофель в республике убран с площади 363 га, что составляет 3,9% к уборочной площади (на аналогичную дату прошлого года — 1 тыс. га, что составило 10,7% к площади). Урожайность «второго хлеба» по сравнению с прошлогодним периодом снизилась с 215,4 до 212,5 ц/га. Овощи убраны с площади 264 га, валовой сбор составил 5 тыс. т при урожайности 188,8 ц/га (на аналогичную дату прошлого года — 289,7 ц/га).

В хозяйствах республики продолжается сев озимых культур. На сегодняшний день посеяно 45,9 тыс. га озимых зерновых культур и 0,7 тыс. га озимых масличных культур. Более 70% от плановых показателей сева озимых зерновых культур посеяно в Моргаушском районе (72,9%).