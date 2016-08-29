Москва, 29 августа, 2016, 17:49 — ИА Регнум. Российские авиакомпании внедряют гибкие тарифы и снижают стоимость авиаперевозок за счет исключения из чека платы за багаж и питание. Перевозчики-лоукостеры быстрыми темпами завоевывают рынок внешних и внутренних авиаперелетов. На данный момент стали известны самые бюджетные внутренние направления лета текущего года 6 (вылет из Москвы и обратно).

Sean MacEntee Авиаперевозки

Средний чек по ним составил в рублях:

4905,00

5710,00

5790,38

5792,39

7003,23

7267,15

7417,20

7600,51

7645,97

7650,13

В то же время наиболее доступными внешними направлениями стали (в рублях):

9897,00

10 050,00

10 838,00

11 162,00

11 284,00

Развитие низкобюджетных авиаперевозок, так называемых лоукостеров, в России переживает серьезный подъем, отмечают эксперты. Свою роль в этом сыграл экономический кризис, однако не стоит переоценивать уровень его влияния. Сегодня приемлемая стоимость авиабилета ценится не менее высоко, чем быстрая скорость перемещения и комфорт во время перелета. На гибкую тарификацию переходят многие международные авиакомпании, поэтому эта тенденция касается не только России, а и всего мира.

Современные реалии России таковы, что популярность лоукостеров растет с высокой скоростью, и выигрывают при этом как компании-перевозчики, так и обычные пассажиры. Благодаря новым тарифам, не включающим оплату багажа и питания, пользоваться услугами компании сегодня могут люди со средним достатком.

По мнению главы онлайн-агентства путешествий Biletix Александра Сизинцева, в России отмечается лоукостеризация, которая является основной причиной снижения средней стоимости чека на перелеты как по внутренним, так и по внешним направлениям. «Благодаря проведению гибкой ценовой политики, заманчивым акциям и распродажам пассажиры могут экономить, а компании-лоукостеры — повышать спрос на авиаперелеты», — отметил директор агентства.

Почему же перевозчики-лоукостеры пользуются спросом и держатся на плаву в столь трудной экономической ситуации в России? Для ответа на этот вопрос необходимо определить некоторые особенности, характеризующие стандартные авикомпании-лоукостеры:

пассажирские места на самолетах всегда одного класса, что существенно снижает затраты компаний;

лоукостеры в основном используют только один тип самолетов, что сокращает издержки на их обслуживание, подготовку персонала;

применяются упрощенные, максимально удобные для клиентов формы оплаты авиаперелетов. Компании широко используют возможности всемирной сети Интернет и продвигают электронные билеты. Их можно купить или забронировать в любое время и любой точке мира;

эксплуатация самолетов становится более интенсивной, увеличивается количество перелетов;

за счет сокращения набора предлагаемых дополнительных услуг снижается стоимость авиабилета;

сотрудники компаний могут выполнять одновременно несколько функций, что приводит к уменьшению административных издержек.

Конкуренция среди лоукостеров становится все серьезней, поэтому многие компании начинают предлагать дополнительные услуги, чтобы на общем фоне выглядеть более привлекательно для клиентов. За дополнительную плату пассажирам предлагают спутниковое ТВ или мини-ланчи.

Есть, конечно, и недовольные услугами лоукостеров. На просторах интернета можно встретить гневные отзывы пассажиров, которых заставляли оплачивать дополнительные услуги или ручную кладь. Однако на общем фоне положительных моментов, коими являются снижение стоимости перелета и достаточный уровень комфорта на борту, критика меркнет. Сегодня в России просто нет более эффективного пути развития внешних и внутренних авиаперевозок, чем использование перевозчиков-лоукостеров.

Стоит отметить, что в настоящее время, по данным трэвел-агентства Biletix, спрос на авиаперелеты по направлениям внутри страны существенно вырос, если сравнивать с прошлым 2015. Так, например, доля продаж авиабилетов не перелеты в пределах РФ летом 2016 года составила 63%, при том, что в 2015 этот показатель был на уровне 57%. Наиболее востребованными направлениями стали Сочи, Симферополь, Анапа, Бургас, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Краснодар.

Также почти на 8% снизилась средняя цена авиаперелета по России. В летнем квартале 2016 года она составляла 12 578 рублей, в то время как в 2015 — 13 654 рубля. «Такое снижение обеспечили перевозчики-лоукостеры, которые активно внедряют новые тарифы и предлагают совершенно инновационные продукты для пассажиров. Они могут быть непривычными и даже спорными, однако это необходимая мера для снижения цен на авиабилеты и повышения спроса», — заявил руководитель онлайн-агентства Biletix Александр Сизинцев.